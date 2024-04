Tomašević: Izgradit ćemo solarne elektrane na 52 zgrade u iduće dvije godine

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici obišli su u utorak OŠ Retkovec u povodu završetka radova na energetskoj obnovi škole čija ukupna vrijednost iznosi 1,9 milijuna eura, pritom najavivši da će Grad u iduće dvije godine izgraditi solarne elektrane na 52 zgrade.

S ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, na OŠ Retkovec su izvedeni radovi na rekonstrukciji vanjskog dijela zgrade što je uključivalo i izgradnju fotonaponske elektrane na njenom krovu, a trajali su od listopada 2022. do travnja ove godine.

Tomašević je istaknuo da će se nakon obnove OŠ Retkovec, koju pohađa oko 900 učenika smanjiti godišnja potrošnja energije - za grijanje će biti manja čak 70 posto, a smanjenje emisija stakleničkih plinova 80 posto.

Naveo je da je ovo samo jedna u nizu škola koje su obnovili pa je podsjetio da su izgradili 16 škola, a najavio je da će obnavljati stare, odnosno da planiraju energetski poboljšati 20 javnih zgrada, a 35 zgrada dograditi i energetskih obnoviti.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu Majka Dankina ubojice otkrila da je policija odnijela obuću i noževe: Nju su danas doveli na groblje, sve je blokirano

"U planu nam je u slijedeće dvije godine napraviti sunčane elektrane na 52 javne zgrade u Zagrebu", istaknuo je Tomašević, dodajući da je to samo jedan segment projekta ZA-GREEN koji je sufinanciran sredstvima EIB-a. Što se tiče same izvedbe radova, to će financirati kroz kredit i direktno iz gradskog proračuna.

"Ovo su projekti kakve želimo i kakve ćemo raditi jako puno sljedećih godina, gdje u isto vrijeme unapređujemo nastavu za učenike i zaposlenike škola, radimo nešto dobro za okoliš i s treće strane napravimo odlične financijske uštede za proračun škola", rekao je.

Ravnatelj škole Jakov Šuker kazao je da su jako ponosni na novo ruho škole te dodao je kako je Retkovec škola i naselje koje je nastalo nakon velike poplave u Zagrebu.

"Naša je škola centar događanja u našem naselju, pokretač inicijative, nositelj raznih aktivnosti građana, te zasigurno zaslužuje ovakvu obnovu koju je doživjela, koja će doprinijeti ne samo energetskoj učinkovitosti, već i unapređenju kvalitete života i rada čitave lokalne zajednice, a nadasve naših učenika", ustvrdio je.

Dolenec: Vrlo brzo se očekuje predaja glavnog projekta za izgradnju škole u Čulincu

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec izvijestila je vezano za izgradnju škole u Čulincu za što je još 2005. proveden natječaj, ali se do danas nije ništa događalo - da se vrlo brzo očekuje predaja glavnog projekta za izgradnju s obzirom na to da je na 98 posto stjecanje vlasništva nad zemljištem.

Pročitajte i ovo Nagli porast Europom hara opasna bolest: Trenutačno je žarište u Hrvatskoj

Na ljeto će se znati hodogram aktivnosti izgradnje, a Dolenec je istaknula da su oni stekli sve preduvjete za realizaciju.

Vezano za besplatni prijevoz za sve osobe starije od 65, poručila je da se ne radi o predizbornom obećanju već o trajnom pravu za oko 160.000 građana koje se ostvaruje od 1. lipnja, a prijelazno razdoblje traje četiri mjeseci.

U tom periodu mogu izbjeći gužve i otići do šaltera ZET-a kad im odgovara, a u međuvremenu, mogu se voziti sa osobnim iskaznicama.

Iz Grada su istaknuli i da su povećali subvencija privatnim i vjerskim vrtićima da ne bi došlo do povećanja cijena u tim vrtićima, te se ne očekuje da dođe do smanjenja cijena.

Vezano za Antunovski hod i prozivki da grad još uvijek nije dao odobrenje za postavljanje pozornice za taj događaj koji će biti u lipnju, Tomašević je rekao da se ta tema politizira od strane stranke Most i da nema potrebe za politiziranjem. Povjerenstvo je, kaže, sada prioritiziralo zahtjeve stranaka za štandovima, a o ovome će odlučiti kasnije.