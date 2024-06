Nedavno dao ostavku na mjestu župana jer je pijan uzrokovao nesreću, a sad se želi vratiti na šefovsko mjesto u državnoj firmi: Kaže da niti iz HDZ-a neće sam otići

Hoće li biti na listi članova HDZ-a i Damir Dekanić, bivši župan vukovarsko-srijemski koji je ostavku podnio zbog uzrokovanja prometne nesreće u alkoholiziranom stanju, morat će odlučivati stranka. Jer on sam otići ne želi. Ono što želi i traži je da ga se vrati na stari posao u Hrvatskim šumama.

Prije nego što je postao župan, zabio se u automobil u kojemu su bile četiri časne sestre. Nakon što je postao župan 2022. godine, imao je prometnu nesreću u mjestu Cerna. Dekanić kaže da je bio u alkoholiziranom stanju pa je službeni auto vozila druga osoba. USKOK tvrdi da je on bio za volanom. Prije 10 dana, alkoholiziran je uzrokovao lančani sudar u kojemu je lakše ozlijeđeno 5 osoba, među njima i dvoje djece.

"Smatram moralnim činom, sa današnjim danom, podnijeti neopozivu ostavku na mjesto župana vukovarsko srijemske županije“, izrekao je Damir Dekanić nakon posljednje nesreće.

No u petak je u telefonskom razgovoru za Novu TV rekao kako je podnio zahtjev da ga se vrati na stari posao u Hrvatskim šumama kao voditelja podružnice Vinkovci. Smatra, sve je po Zakonu o pravima državnih dužnosnika. A iz Hrvatskih šuma smo dobili potvrdu o zaprimljenom zahtjevu.

„G. Damir Dekanić podnio je zahtjev za povratak na posao u Hrvatske šume d.o.o. Hrvatske šume d.o.o. njegov će zahtjev razmotriti i riješiti u propisanom zakonskom roku, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti javnost.“

Budući da je i dalje riječ o poslu u državnoj službi, mještani smatraju da je takav potez…

"Neprihvatljiv. Ne. Neka da otkaz i tamo i ovamo. Ako pije i vozi a nije mu prvi puta, onda…“, rekla je Jadranka.

"Nimalo moralno kao i svi ostali naši političari, tako da, većina je nemoralna“, rekao je Alen, a s njime se slaže i Nikola.

"S obzirom da sam čuo da je imao više prometnih nesreća onda, općenito, ne podržavam.“

Tko će na njegovo staro radno mjesto, župana Vukovarsko-srijemskog, odlučivat će se na izborima u svibnju sljedeće godine, no to sigurno neće biti on.

U telefonskom razgovoru Dekanić je potpuno jasno rekao: "S politikom sam raskrstio. Njome se više ne želim baviti, niti ću se kandidirati na mjesto župana". No iz HDZ-a, govori, samovoljno, ne želi izaći.

U HDZ-u još nisu upoznati s Dekanićevom namjerom da se vrati u Hrvatske šume.

"Nisam dobio tu informaciju. Razgovarat ćemo, vidjet ćemo. Ukoliko postoji takva inicijativa i takav zahtjev, razgovarat ćemo o tome“, rekao je Tomislav Medved.

Razgovarat će i o tome hoće li Dekanić ostati u HDZ-u jer za sada je njegov status u stranci „zaleđen“.

