Tek danas stižu prve reakcije iz HDZ-a na novu Dekanićevu nesreću: Jedno pitanje nisu mogli izbjeći

Nije to bio županu prvi put, ali nije ni stranci bila prva prilika da ga dovede u red. Iako su mu nakon prve nesreće izrečene određene mjere, Dekanić je ostao član.

"Mi smo demokratska stranka, u demokratskoj stranci postoje pravila postupanja. To postupanje je trenutno na županijskom odboru i to na takav način treba rješavati, a ne da iz Zagreba potpredsjednik ili predsjednik HDZ-a nazove u Vukovarsko-srijemsku županiju i kaže 'e napravi to tako i tako'", smatra potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić.

Upravo je to bilo ono što je jučer napravio Andrej Plenković, a HDZ o tome priopćenjem obavijestio javnost:

"S obzirom na opetovano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković razgovarao je s g. Dekanićem i zatražio ga da podnese ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana", stoji u priopćenju stranke.



Vrijede li onda u HDZ-u jedna pravila za javne dužnosti, a druga za odnose unutar stranke, pogledajte u videoprilogu.

