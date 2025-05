Policija je u utorak uhitila 22-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je počinio ukupno 11 krađa, od kojih se jedna vodi kao teška krađa. Istraga je pokazala da je 22-godišnjak krađe počinio od početka 2024. do travnja 2025. na području Dubrave, Susedgrada i centra.



Policija sumnja da je muškarac 16. rujna prošle godine na području Dubrave ušao u optiku gdje je simulirajući kupnju najprije isprobavao, a potom u trenutku odsutnosti zaposlenika s polica ukrao jedne sunčane naočale te pobjegao.



Nadalje, sumnja se da je osumnjičeni od 23. listopada 2024. do 3. travnja 2025. na području Dubrave i Susedgrada dolazio do trgovina gdje je prišao policama s parfemima te u trenutku zaposlenosti i odsutnosti zaposlenika ukrao ukupno 45 parfema i više komada kozmetičkih proizvoda te s njima pobjegao tako što ih je držao u rukama ili ih je sakrio ispod odjeće.



Isti navodni kradljivac je i 4. travnja u 20:55 sati počinio kazneno djelo teške krađe na području centra Zagreba i to tako da je došao u trgovinu i prišao policama s parfemima.

"Unatoč saznanju da se u njegovoj blizini nalazi zaposlenik zaštitarskog poduzeća, na drzak način je otuđio dva parfema i s njima pobjegao. Kako bi ga zaustavili u bijegu, za njim su potrčali zaštitar i zaposlenica trgovine, no uspio je pobjeći", priopćili su iz zagrebačke policije.



Materijalna šteta počinjena ovim krađama iznosi 9.885 eura.



Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 22-godišnjaka policija je Općinskom kaznenog državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavila posebno izvješće te je predan pritvorskom nadzorniku.



U srijedu oko 14 sati osumnjičeni je doveden na ispitivanje u prostorije Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Remetinečkoj cesti u Zagrebu, gdje je u jednom trenutku iznenada odgurnuo policijskog službenika u predjelu prsa nakon čega se vezan sredstvima za vezivanje dao u bijeg. Za osumnjičenim 22-godišnjakom intenzivno se traga.