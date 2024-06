Kreće udarni vikend, stiže više turista nego lani, a policija je poslala upozorenje - kreću u veliku akciju

Za one koji putuju iz Hrvatske, petak je idealan dan!

"Radim u Zagrebu i petkom se vraćam doma. Nisam dugo čekala. Izgleda da je sve u redu“, rekla je Dušica.

"Mali je završio školu danas pa idemo. Čekali smo oko pola sata“, rekao je Dalibor.

"Za sad je još prihvatljivo sve…“, smatra Roberto.

Ako pitate strance je li bolje putovati petkom...

"Da, da, naravno. Bili smo u krivu očito. Ne izgleda dobro. Izgleda kao da je subota ili nedjelja“, smatra mađarski turist Levant.

Sa završetkom nastave tradicionalno su počele i gužve, a one prave kreću u subotu.

"Početak vikenda, zadnji u ovom lipnju. Naravno očekujemo vrlo gust promet u gotovo cijeloj zemlji, na svim prometnicama. Kolone naravno ovise i o izvanrednim situacijama, prometnim nesrećama, vozilima u kvaru“, rekao je Andrej Prosoli iz HAK-a.

Podaci HAC-a kažu, prošli vikend kroz Lučko je prošlo 806.929 automobila, što je za 3,6 % više nego u istom razdoblju prošle godine. I zato prometni stručnjaci savjetuju da se na put kreće ili kasno navečer ili rano ujutro.

Pročitajte i ovo LiveTrafficHR Dobre vijesti za vozače: Od danas na jednom mjestu mogu lako doznati stanje na autocestama

"Teško će biti izbjegavati gužve tijekom srpnja i kolovoza, ali evo preporuka vozačima da kreću čim ranije ujutro da izbjegnu te visoke temperature", predložio je Prosoli.

Kako zaštititi sebe i djecu?

Liječnici ističu o čemu treba voditi računa..

"Osnovno je na put kretati odmoran. Znači cilj nam je doći na naše odredište, nije nam cilj doći za kratko vrijeme i što prije nego nam je cilj doći živ, zdrav i odmoran. Znači ono što je bitno biti odmoran, ne žuriti, imati sa sobom dovoljno tekućine", rekao je dr. Darko Sinjeri, voditelj smjene Zavoda za hitnu medicinu.

"Što je dijete mlađe to je osjetljivije na ove visoke temperature. Ono što uvijek naglašavamo ni u kojem slučaju ne ostavljati dijete samo u autu, bilo da je auto zatvoren, bilo da su stakla djelomice otvorena znači efekt je isti", kaže dr. Sinjeri.

Pročitajte i ovo Od cijene - boli glava Strankinja se šokirala kad je vidjela račun za vožnju do zagrebačke zračne luke: "Taksist je bio jako agresivan..."

Policija najavila akciju

Policija je najavila veliku akciju, zato valja čuvati novčanike za neke ljepše stvari. S Lučkog se javila novinarka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak koja je otkrila kakvu će to veliku akciju imati policija te kakvo je trenutno stanje.

"Trenutno nema nikoga. Nešto veća gužva bila je u popodnevnim satima kad su ljudi završavali sa svojim poslom no, velike gužve očekuju se u subotu ujutro. Tko može, neka krene već večeras ili sutra ranom zorom", savjetovala je novinarka Duvnjak.

Otkrila je i na što će se fokusirati Policija.

Ove godine fokusirat će se na 4 glavne ubojice u prometu, to su naravno vožnja u alkoholiziranom stanju, kretanje brzinama većima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela.

Treba još reći i da se od 1. srpnja do 30. rujna ponovno uvode sezonske cijene cestarina no dobra je vijest da od sutra do kraja rujna umirovljenici, djeca i učenici imaju besplatan prijevoz dok redovni studenti putuju po cijeni od 9 eura i 95 centi po cijeloj Hrvatskoj.

Što još dodati osim da želimo sretan put svima, da se drže uputa od liječnika, prometnog stručnjaka i policije - jer nije bitno stići brzo, bitno je stići", poželjala je novinarka Sara Duvnjak svim putnicima.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.