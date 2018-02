Milijuni tona hrane prerano završe u otpadu u zemljama Europske unije. Studija Europske komisije pokazala je da se to događa zato što velik broj građana ne razumije razlike između dviju oznaka roka trajanja: upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.

U kontejnerima za smeće u zemljama Europske unije na godinu završi čak 90 milijuna tona hrane, od toga 9 milijuna tona baci se zbog oznaka o roku trajanja.

Hrana iz hladnjaka prerano završi u otpadu jer potrošači ne razumiju razliku između oznake upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do. Radi se o čak polovici građana unije upozorava euro-zastupnica Borzan.

"Na onoj na kojoj piše najbolje upotrijebiti do znači da ona još uvijek je dobra za konzumaciju tjednima pa čak i mjesecima i da treba samo provjeriti njezinu hrskavost, miris, boju i slično ako je sve u redu možemo najnormalnije tu namirnicu koristiti", govori Biljana Borzan.

Istraživanje je pokazalo da se u uniji najčešće prerano bacaju mliječni proizvodi, jogurti, svježi sokovi, te pakirano meso i riba.

"Upotrijebiti do, vidite da on kaže puno striktnije. Govori o određenom datumu do kojega treba hranu koristiti međutim i takva hrana se može još određeno vrijeme koristiti nakon toga roka trajnosti", kaže Andrea Gross Bošković iz Hrvatske agencije za hranu.

U Hrvatskoj se baci 400 tisuća tona hrane na godinu, a svaki peti čovjek je na rubu gladi. Udruga Portal dobrote na tržnicama prikuplja iskoristivu, a neprodanu hranu koju bi trgovci inače bacili. Od države traže snažniji poticaj doniranju hrane.

Iako je Hrvatska ukinula plaćanje PDV-a na doniranu hranu. No to, čini se, nije povećalo donacije.

