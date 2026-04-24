Prijevare teške više od 100.000 eura: Krali tuđe podatke i njima sklapali ugovore te naručivali mobitele

Policija je dovršila opsežno višemjesečno kriminalističko istraživanje zbog velikog broja prijevara, nedozvoljene uporabe osobnih podataka i krivotvorenja isprava.

Za sada je dovršeno istraživanje za 271 kazneno djelo i u ovom trenutku materijalna šteta procjenjuje se na oko najmanje 100 tisuća eura. Ukupno je kriminalističko obrađeno pet osoba.



Najveći broj kaznenih djela počinio je 26-godišnji muškarac s područja Zagrebačke županije za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na štetu najmanje 69 osoba s području Splitsko-dalmatinske županije, počinio 243 kaznena djela. Nad muškarcem je provedeno istraživanje, a s obzirom na to da se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog prijetnji, nadležnom državnom odvjetništvu će biti podnesena kaznena prijava.



Sumnja se da je 26-godišnjak od sredine 2024. godine do listopada 2025. godine, prikupio veći broj osobnih podataka drugih osoba koje je zloupotrijebio tako da je putem internetskih stranica i prodaje na daljinu kod različitih teleoperatera, na ime najmanje 69 osoba, bez njihovog znanja i privole, podnio zahtjeve za sklapanje pretplatničkih odnosa za mobilne usluge iako je znao da mobilne usluge neće plaćati.

Doveo je u zabludu djelatnike trgovačkih društava koji su povjerovali u istinitost iznesenih navoda te su mu aktivirali tražene mobilne usluge na imena osoba za koje se lažno predstavio. Troškove za sklopljene usluge operateri su pokušali naplatiti od osoba na čija imena je ugovorio usluge. S obzirom na to da pružene usluge nisu plaćene, teleoperateri su angažirali agencije za naplatu potraživanja koje su pokušavale u ovršnom postupku naplatiti nastale tražbine od osoba čiji podaci su korišteni.



Prilikom sklapanja pretplatničkih ugovora uz pripadajuću tarifu naručivao je telefonske uređaje koje je kupovao po promotivnim cijenama sukladno odabranoj tarifi, a koji su mu dostavljeni na području grada Samobora i grada Zagreba, a koje je nakon toga prodavao.

Naručene telefone je prilikom dostava preuzimao od djelatnika dostavnih službi tako da bi im pokazao digitalnu presliku osobnih iskaznica koje je prethodno krivotvorio stavljajući svoju fotografiju uz podatke oštećenih osoba kako bi neometano mogao preuzeti naručene mobilne uređaje na imena istih oštećenih osoba.



Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je uz zaključivanje ugovora odabirao vrijedne modele mobitela koje bi nakon toga prodavao trećim osobama u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi.



Ostale četiri osobe, za koje je također utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela, utvrđeno je da su na identičan opisani način, koristeći tuđe osobne podatke, podnijeli zahtjeve za sklapanje pretplatničkih odnosa, iako su znali da neće plaćati račune i uz pripadajuću tarifu su naručivali telefonske uređaje te su tako počinili 28 kaznenih djela (prijevara i neovlaštena uporaba osobnih podataka). U ovom trenutku za tri osobe se traga, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.



"S obzirom na to da smo tijekom kriminalističkog istraživanja utvrdili da je osumnjičeni posjedovao veći broj osobnih podataka osoba s područja cijele Hrvatske koji do ovog trenutka nisu podnijeli prijavu postoji mogućnost da su i njihovi podaci zloupotrijebljeni, ali još nisu zaprimili opomene za plaćanje nastalih troškova. S kolegama iz drugih policijskih uprava kontaktirat ćemo osobe čiji su podaci dostupni da provjerimo jesu li oštećene na naprijed opisani način", naveli su iz PU splitsko-dalmatinske.