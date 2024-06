Uskoro velika promjena u bankama: Provjerite stanje na računu i javite se u najbližu poslovnicu

Uskoro istječe rok od godine dana tijekom kojeg su banke sa svojim klijentima koji imaju prešutno prekoračenje na računima, trebale ugovoriti novo, dopušteno prekoračenje u istom iznosu. Do kraja ožujka ove godine to je učinilo nešto više od 560 tisuća klijenata, od njih 1,7 milijuna koji su dobili ponude banaka.

Još nešto više od milijun klijenata koji imaju prešutne minuse na računima trebalo bi ugovoriti novu vrstu prekoračenja s bankom. U protivnom, sav novac koji vam je ostao u minusu morat ćete banci vratiti, a banka će vam omogućiti povrat kroz 12 mjesečnih rata, pri čemu kamatna stopa neće biti viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja.

U većini banaka rok za ovu promjenu istječe 30. lipnja, dok je u dvije banke taj rok već istekao, potvrdili su iz HNB-a za N1.

Ilustracija, novac Foto: Getty Images

Ako i nakon ovog roka želite s bankom dogovoriti prešutni minus, on je moguć maksimalno do iznosa jednog mjesečnog primanja, ali po kamatnoj stopi koja može biti viša od one za dopuštena prekoračenja jer se na prešutna prekoračenja više neće primjenjivati ograničenje efektivne kamatne stope, ističu iz HNB-a.

Visina dopuštenog prekoračenja ovisi o poslovnoj politici pojedine banke, napominje se.

