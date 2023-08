Premijer Plenković stigao na Sinjsku alku: Otkrio jesu li zatoplili odnosi s Milanovićem

Premijer Andrej Plenković je uoči 308. Sinjske alke izjavio da je to dio naše tradicije koja se održala u kontinuitetu.

"Zadovoljstvo mi je da Vlada podržava ove aktivnosti, a posebno mi je bilo drago da smo podržali posjet Alkara u Badenu i Beču", rekao je.

Na pitanje jesu li zatoplili odnosi s predsjednikom Zoranom Milanovićem, predsjednik Vlade je odgovorio da se uvijek kulturno pozdrave na Oluji i na Alci. Također je komentirao potpisivanje odluku o novom čeliku VSOA-e.

"To je na njemu. Mi smo usuglasili i ja sam svoj dio papira potpisao, a bilo bi dobro da i on to učini jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći", istaknuo je.

Premijer je ustvrdio da je 90 posto svih imenovanja unutar oružanih snaga na stolu predsjednika Milanovića.

"Ne ponaša se sukladno zakonu jer traži nekakav paket. To je možda u njegovoj glavi, ali toga nema u zakonu", napomenuo je.

Na pitanje o čemu su jučer pričali na Oluji, Plenković se nasmiješio pa odgovorio: "Honeymoon (engl. medeni mjesec)".

Što se tiče privođenja HOS-ovca uoči proslave Oluje u Kninu, premijer je rekao da je to pitanje policije, a ne Vlade.