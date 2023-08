Dvije rijeke u izvanrednom stanju, DHMZ objavio što će se događati s vodostajima do kraja dana

DHMZ objavio je u 15:30 najnovije izvješće o stanju vodostaja rijeka u Hrvatskoj.

Trenutno stanje obrane od poplava

Izvanredno stanje: Mura – Mursko Središće; Sava –Rugvica

Izvanredne mjere: Drava – Botovo; Mura – Goričan; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Sava –Ustava Prevlaka, Dubrovčak

Redovne mjere: Črnec - Ustava Črnec; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; Sava - Podsused, Preljev Jankomir, Zagreb

Pripremno stanje: Česma - Česma ušće; Donja Dobra - Lešće toplice; Drava - Novo Virje Skela, Donji Miholjac; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Retencija Žutica - CS Rožec; Sava - Drenje Brdovečko, Crnac, Ustava Trebež; Sutla - Zelenjak

Vodostaji 6. kolovoza (Foto: DHMZ/Screenshot)

Stanje vodostaja

Vodostaji Save do Rugvice su u opadanju s tendencijom opadanja, a nizvodno do Crnca su u porastu s tendencijom opadanja.

Dalje do Jasenovca vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije, a nizvodno su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji u gornjem toku su u domeni od srednjih do visokih voda dok su u donjem toku još u domeni od niskih do srednjih voda.

Sutla trenutno stagnira i očekuje se njeno opadanje, a Krapina i Bregana opadaju s tendencijom daljnjeg opadanja.

Vodostaji Kupe do Karlovca su u opadanju s tendencijom opadanja a vrh vodnog vala se trenutno nalazi u Jamničkoj Kiselici. Dalje nizvodno vodostaji su u porastu s očekivanom tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od srednje niskih do srednje visokih voda.

Dobra i Korana kod Karlovca opadanju s tendencijom daljnjeg opadanja, dok Mrežnica stagnira s tendencijom stagnacije.

Vodostaji Mure do Goričana su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a dalje nizvodno su u porastu s tendencijom porasta uz očekivanje promjene tog trenda prema stagnaciji. Vodostaji su u domeni visokih voda.

Vodostaji Drave su u porastu s tendencijom porasta, u domeni od srednjih do visokih voda.

Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

Upozorenje DHMZ-a

Tijekom dana nestabilno vrijeme se zadržava nad slivovima Drave, Mure i Save u Hrvatskoj i susjednim uzvodnim zemljama te može rezultirati novom oborinom koja može utjecati na povećanje protoka i vodostaja. Oborinski scenarij od proteklih dana prema trenutnim prognozama nije izgledan.

Vodostaji rijeke Save u gornjem toku opadaju, a u nizvodnom dijelu slijedi porast vodostaja i njegovo zadržavanje na višim razinama tijekom sljedećih dana.

Vodostaji rijeke Mure u uzvodnim dijelovima sliva susjednih država započinju s opadanjem tako da će se smanjiti količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Današnja prognoza ukazuje na moguće obilnije oborine na području Jadrana, Gorskog kotara i Like koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Posebna pozornost je potrebna na opožarenim područjima jer su iznimno ranjiva na bujične poplave.

