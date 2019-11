Premijer Andrej Plenković ponovo je komentirao WhatsApp aferu, ali i Milanovićevu reakciju na datum održavanja predsjedničkih izbora, te odustajanje od održavanja sastanaka Predsjedništva EPP-a u Saboru.

"Ne znam što radi sad Gradski odbor Grada Zagreba, o tome će odlučivati Časni sudovi", kazao je Plenković na pitanje o WhatsApp aferi.

"Jako je važno da smo, koliko ja vodim HDZ, razvili kulturu dijaloga i kritičkog mišljenja. Postoje obrasci ponašanja koji su norme pristojnog ponašanja. Sve van toga, ne može se tolerirati", kazao je i dodao da tretman ne ovisi o funkciji u stranci.

Komentirao je i Milanovićevu reakciju na datum održavanja predsjedničkih izbora. Milanović je u četvrtak poručio da je datum izbora sramota i lopovluk jer su predsjednički izbori u vrijeme blagdana.

"Koliko znam, uvijek su predsjednički izbori uoči Nove godine. Kalendar je takav kakav je zato što je predsjednik Tuđman preminuo u prosincu 1999.

Ako je to reakcija na datum prvog kruga, to je dosta zanimljiv signal slabosti. Kandidat ima puno straha i puno problema jer zna da će izgubiti na izborima od Predsjednice, kao što je izgubio većinu izbora do sad", rekao je Plenković i komentirao i Vučićevu odluku da ne dođe u Zagreb na summit EPP-a.

"To je Vučićeva odluka, poziv je išao svima", kazao je.

"Stupanj poluprimitivnog ponašanja koji smo vidjeli od nekih političkih stranaka je zapanjujući.

Ništa se ne bi dogodilo ni sabornici, ni stolicama ni mikrofonima. U dogovoru s kolegama, procijenili smo da želimo da kongres bude fokusiran na ono što je bitno, a to je da je Zagreb domaćin najvećeg političkog događaja ikad međunarodnog značenja", kazao je premijer o odustajanju od održavanja sastanaka EPP-a u Saboru.

Dodao je i da su ozbiljna i odgovorna vlada.

"Imamo usvojen proračun, imamo usvojen rebalans, imamo prvi krug porezne reforme, imamo 30. svibnja kao državni blagdan, ponovno. Pitajte ove s grupa koji je to predsjednik HDZ-a vratio Tuđmana u 30. svibanj", rekao je premijer.