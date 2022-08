Nakon telefonske sjednice Vlade, premijer Andrej Plenković u Imotskom je komentirao situaciju na Kosovu i BiH i još je jednom ponovio što misli o predsjedniku Zoranu Milanoviću. Otkrio je i kad će na godišnji odmor.

Na telefonskoj sjednici u ponedjeljak, Vlada je razriješila predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske Anje Šimprage, Dalibora Šempera.

"Nije riječ o državnom dužnosniku već o službeniku i on nema veze s HDZ-om", naglasio je premijer Andrej Plenković govoreći o razriješenju Šempera nakon bijega s mjesta prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno dijete. "Ovo je nevjerojatna situacija i mi smo odmah o tome razgovarali, čim smo čuli o kome je riječ. Reagirali smo odmah. Taj čovjek nema veze s politikom niti bi ga netko politički zaštitio, kako se počelo nagađati u medijima", istaknuo je.

Upitan o sličnoj situaciji u kojoj se našao HDZ-ov župan Vukovarsko-Srijemski Damir Dekanić , Plenković je rekao da se to ne može uspoređivati i da tamo "nitko nije ozlijeđen. Ne mješajte mi kruške i jabuke", poručio je novinarima.

O stanju u vatrogastvu

Premijer je komentirao i jučerašnji smrt vatrogasca prilikom gašenja požara kod Dubrovnika. Izrazio je veliku žalost jer je, kako kaže "riječ o jednom od najboljih vatrogasaca i to je velika tragedija", naglasio je Plenković. "To su te teške životne situacije, moja sućut njegovoj obitelji i moje osobno i u ime cijele Vlade".

"Hrvatska ima šest kanadera i mi smo jedni od najjačih zemalja koje imaju takav broj, imamo ih jako puno i s ovim kapacitetima mi smo i pomagali Sloveniji", komentirao je Plenković situaciju s kanaderima. "Nikada još nismo došli u situaciju da nismo mogli kanaderima pokriti sve požare", istaknuo je i naglasio kako se uskoro očekuje i isporuka jednog air traktora i jednog kanadera.

Govorio i o situaciji na Kosovu i u BiH

Jučerašnje stanje na Kosovu premijer je komentirao riječima kako je korištenje registarskih odluka tamo odavno na snazi. "Mi apeliramo na smirivanje situacije, a detalje ćemo vidjeti tijekom dana. Realno je bilo tamo stanje manje napeto nego što je izgledalo", rekao je i nadodao da se ne "zvecka oružjem", kao što to radilo u situaciji s BiH. "Vjerujem da će Visoki predstavnik za BiH donijeti odluke koje će biti na korist svih naroda. Mi smo čvrsto uz hrvatski narod u BiH, ali ne na način da vrijeđamo gospodina Schmidta", aludirajući na predsjednika Zorana Milanovića.

Upitan kad će se prepucavanje njih dvojce smiriti, Plenković je ponovio da je Milanović "jedna štetočina koja je jako puno štete učinila hrvatskom narodu u BiH i vrijeđanjem gospodina Christiana Schmidta. "Do sada nismo imali ovakve situacije. On se ne prepucava samo samnom, on se prepucava sa svima, s drugim političkim akterima, novinarima, javnim ličnostima i da se izrazim dalmatinski "ni pasu ne bih dao u njegove cipele".

Hoće li biti prijevremenih izbora?

Komentirajući izjavu političkog analitičara Anđelka Milardovića o mogućim novim izborima, premijer je rekao da svatko ima neko svoje mišljenje i zaziva izbore. "Kad mi obavimo neke velike projekte u jednom velikom danu, onda oni misle da se mi pripremamo za izbore. A mi to radimo svaki dan", pohvalio se premijer i rekao da "Vlada mora biti stabilna i s vrlo jasnom vizijom donositi odluke u korist naših građana".

"Nemam ja kada ići na godišnji", rekao je početak dvotjednog odmora Vlade. "Ovaj tjedan smo još u Splitu, onda Zadar u četvrtak pa Šibenik pa Knin pa Alka", nabrojao je svoje buduće aktivnosti i dodao da će nešto slobodnog vremena provesti u Dalmaciji i Rijeci, kao i svake godine.