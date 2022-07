Nakon što je predsjednik bošnjačkog SDA Bakir Izetbegović na jučerašnjem skupu u Hadžićima rekao kako su se Bošnjaci već "prebrojali za ne daj Bože", stigla je oštra reakcija američkog veleposlanstva u BiH.

Dan nakon što je Bakir Izetbegović na jučerašnjoj predizbornoj tribini SDA kazao da su se Bošnjaci prebrojali te da imaju mnogo mladih ljudi, lovaca i instruktora na dronovima, na Twitteru se oglasilo američko veleposlanstvo u BiH oštro osuđujući Izetbegovićeve izjave koje ocjenjuju kao "implicitno poticanje na nasilje".

Iz veleposlanstva su poručili kako su "šokirani i zaprepašteni jučerašnjim zapaljivim komentarima Bakira Izetbegovića koji su, sasvim očekivano, izazvali nepromišljen odgovor Milorada Dodika“ U objavi stoji da su prije trideset godina građani BiH propatili kroz brutalan rat.

"U 2022. građani zaslužuju bolje lidere od onih koji pozivaju na etničke podjele i onih koji potiču etničke napetosti“. Smatraju da građani BiH zaslužuju lidere koji će raditi na općem dobri i donositi teške odluke koje su neophodne da ta zemlja osigura svoje mjesto u euroatlantskoj zajednici naroda.

"Istinska prednost suradnji i kompromisu, a ne implicitna prijetnja nasiljem, potrebna je za rješavanje problema ove zemlje, koji postaju sve gori“, stoji u objavi.

We are shocked and appalled by the inflammatory comments yesterday by Bakir Izetbegovic, which predictably invited an irresponsible response from Milorad Dodik. Thirty years ago, the citizens of this country suffered through a brutal war.