Mjesec dana uoči druge godišnjice potresa koji je razorio Petrinju i mnoga mjesta na Baniji te nanio velike štete i Sisku u posjet ta dva grada stigao je premijer Andrej Plenković. Obnove gotovo da i nema kad je riječ o državi, a zasad nema ni snijega. Lakše je zeru ljudima, a moglo bi biti i Plenkoviću. Lani ga je nezadovoljan netko zamalo pogodio grudom.

Posjet Petrinji premijer Andrej Plenković započeo je obilaskom obiteljske kuće u izgradnji, a potom će obići tamošnji Veteranski centar.



U petrinjskoj vojarni "Pukovnika Predraga Matanovića" održat će radni sastanak s članovima Vlade o tijeku obnove u potresom pogođenoj Sisačko-Moslavačkoj županiji.



Nakon sastanka uslijedit će uručenje niza ugovora i sporazuma između resornih ministarstava te tijela i ustanova Sisačko-moslavačke županije, a potom Plenković odlazi u Sisak.



U tom će gradu obići gradilište Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak, a potom se susresti s sisačkim biskupom mons. Vladom Košićem, s kojim će obići radove na obnovi Katedrale Uzvišenja sv. Križa u Sisku.



Posjet Sisačko-moslavačkoj županiji Plenković če završiti obilaskom gradilišta autoceste Zagreb – Sisak.

Prošle godine kada je posjetio to područje baš na prvu godišnjicu razornog potresa Plenkovića su dočekali prosvjednici okupljeni u parku ispred petrinjske crkve. Dok joj je prilazio s ministrima vrlo blizu njega je proletjela i u njegovu smjeru upućena gruda snijega.



''Situacija koja je nastala potresom sigurno je jako puno ljudi ostavila u teškom položaju'', kazao je premijer tada i poručio: ''Normalno da je dio ljudi nezadovoljan. Sve je to dio našeg posla, ja to poštujem''.

''Nastavljamo s procesom. Moramo ga ubrzati da pomognemo ljudima koji žive u kontejnerima, a ne u svojim kućama. Mi ćemo učiniti što više da ljudima pomognemo i to ćemo i nastaviti”, kazao je premijer.



Međutim, posao sporo ide, a građani su još nezadovoljniji i sve više uvjereni da se mnogi od njih u svoje kuće neće vratiti, barem ne dok su živi.