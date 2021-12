Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje u Petrinji i Sisku na obilježavanju godišnjice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Na Baniji i dalje nema mira - tlo podrhtava, a iako to stanovnicima i dalje održava budnom traumu seizmolozi uvjeravaju da je to dobro jer se tako oslobađa energija i smanjuje mogućnost za neki jači potres.



No, sitna je to, ako uopće utjeha izmučenim ljudima koji već drugu zimu provode u kontejnerima i sanjaju svoje kuće, a njih - osim ako nije bilo pomoći volontera, nema jer država je opet zakazala. Nada se još više gasi kad svrnu pogled prema Zagrebu u kojem još uvijek sve praktički stoji, a od potresa je prošlo i više od godinu i pol.



''Još uvijek smo svi pod stresom iako je prošla godina dana. Stres koji je ostao u nama teško ćemo izbrisati. Nema tu više mirnoće i spokoja koje smo imali", kaže Božica Knežić iz Strašnika, a Ljubica Horvatić, koja je ostala bez kuće i sluha, dodaje da se nikako ne osjeća: "Godinu dana nisam ispekla jedan kolač, nemam gdje. Teško mi je, hladno mi je".



Strašnik i dalje izgleda strašno, a ljudi su razočarani: ''Imamo osjećaj da smo tisućama kilometara iza civilizacije''



Resorni ministar Darko Horvat, međutim, ne da se smesti i uvjerava da je obnova počela dok se stanovnici pitaju je li njima potres možda poremetio vid s obzirom na to da oni na terenu ne vide ništa - država, naime, nije obnovila niti jedan objekt s crvenom i žutom naljepnicom.



Petrinjki Ljubici jedino zadovoljstvo za ove blagdane je bor, ne može se naviknuti na život u kontejneru, kao ni mnogi drugi i kaže da im ako će čekati državu, neće trebati stan ili kuća - neka im sagrade ili domove za starije, ili bolnicu za psihijatriju, ili pogrebna društva.



"Mislim da smo do sada investirali ogromna sredstva, napravili sve ono što je bilo nužno, zadaća je Vlade i svih resora da intenziviramo proces obnove", kazao je neki dan premijer Andrej Plenković.



Europski novac iz Fonda solidarnosti mogao bi ''propasti'', no premijer najavljue da će se tražiti produljenje rokova: "Treba ići brže, to je ono što sam rekao više puta, ako ima jedna tema oko koje možemo i moramo biti puno bolji, onda je to ta i to ćemo učiniti".



Na godišnjicu razornog potresa Plenković se opet ukazao na Baniji, a obilazak Petrinje i Siska započeo je sudjelovanjem na sjednici Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom, a kasnije će biti na potpisivanju nekoliko ugovora i sporazuma.

Onaj za izgradnju nove sportske dvorane, pristupne ceste i rekonstrukciju Srednje škole u Petrinji potpisat će potpisuju ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat te župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.



Njih dvojica će potpisati i govor te sporazum za izgradnju zgrade Ekonomske škole u Sisku, dok će onaj za otvaranje izvanrednog studija građevinarstva u Sisku potpisati Celjak i dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.



Ljubica je ostala bez kuće i sluha: ''Godinu dana nisam ispekla jedan kolač, nemam gdje. Teško mi je, hladno mi je''

Horvat tvrdi da je obnova počela, stanovnici ne mogu vjerovati, a struka upozorava na ključan problem



Na Baniju danas opet stiže i predsjednik Republike Zoran Milanović, no s Plenkovićem se neće sresti - on će obilaziti mještane koji žve u kontejnerskim naseljima u Sisku i Petrinji te dvije obitelji u Novom Selu Glinskom i Majskim Poljanama i na kraju se susresti s volonterima Chefs Club Croatia i nezavisnim volonterima iz Zagreba, Istre i Banovine te članovima Udruge DOBRO DOBRIM DoDo.