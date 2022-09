Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Gospiću.

Premijer Andrej Plenković boravi u Gospiću. Posjet je započeo sudjelovanjem na svečanosti uručenja ugovora iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Potom je svečano otvorio 24. tradicijsku izložbu "Jesen u Lici".

Nakon izložbe, premijer je komentirao političke aktualnosti. "Dolazim ovdje nekoliko godina i svake godine je sve više posjetitelja", rekao je Plenković. Na pitanje je li nešto kupio na sajmu, odgovorio je: "Kupio sam krasni mali tradicijski nakit za kći i suprugu". Na pitanje radi li zimnicu i koliko košta kilogram paprike, kaže da njegova obitelj ne radi zimnicu. Premijer je komentirao i novi model prikupljanja otpada u Zagrebu.

"Sigurno će to sve biti skuplje nego prije, ne treba biti veliki matematičar za to, to je dosta naglo rješenje", smatra Plenković.

Upitan za najavljenu aneksiju okupiranih ukrajinskih područja i rezultate referenduma u odmetnutim pokrajima, Plenković je rekao da to nitko neće priznati, kao što nije priznao ni aneksiju Krima.

"To su stvari unutar ruskoga miljea i načina rada koji je katastrofalan i mi to nećemo priznati. To je sramota", rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje o izboru šefa VSOA-e i brojnih drugih institucija, Plenković je rekao da nije slušao izjavu predsjednika Milanovića da se neće konzultirati s ministrom obrane, Marijem Banožićem.

"Neka razgovara i neka se konzultira s ministrom. Ja se inače nisam miješao ni kad je Damir bio ministar ni sad kad je Mario ministar. To trebaju raditi ljude koji se time bave. Nikad se ne nalazi netko van bazena ljudi koji su u MORH-u, nego ljudi koji su tamo", rekao je Plenković, dodavši da izbor šefa VSOA-e “nije neka dramatična tema".

Što se tiče šefa VSOA-e Kindera, Plenković je pojasnio postupak njegova imenovanja.

"Milanović i Grabar Kitarović su imenovali Kindera prije 7 godina, onda smo Kolinda i ja dogovorili da Kinder nastavi svoje, onda smo se složili da Kinder treba snositi odgovornost, a sada će doći novi, kada se dogovorimo", pojasnio je Plenković.

Komentirao je i slučaj u Ini. "To su sve plodovi dogovora ranijih Vlada. Rekli smo da ćemo nakon promjene uprave, krenuti u proces dogovora oko drugačijeg upravljanja Inom", pojasnio je Plenković.

"Ovo je loše za sve, ići ćemo u promjenu modela upravljanja", kazao je.

"Što se tiče novoga paketa sankcija Rusiji, o tome će se razgovarati idućih dana. Moramo učiniti sve da suzbijamo situacije kad netko napada drugu državu, kad netko ruši mir i ruši sva načela na kojima počiva moderan svijet", rekao je.

Plenković je komentirao inicijativu Grmoje. Naime, predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) najavio je da je na javno saslušanje pred tim tijelom idućeg četvrtka pozvao premijera Andreja Plenkovića i ostale sudionike navodnog sastanka na kojem se odlučivalo o gašenju sisačke rafinerije.

"Pozvao sam premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, bivšu suradnicu premijera Tenu Mišetić i bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića, a na dan saslušanja, idući četvrtak u 11 sati, vidjet ćemo tko će se odazvati”, rekao je Grmoja.

Plenković odgovara:

"Cijeli aktualni sat nije bio orginalan. Čak je i gospođa Kekin prekopirala pitanje. Kome da se odazovem? Optuženiku u slučaju Janaf? Nekome tko je dozivao Milanovića u Slovensku? Njima da se odazovem, ovima koji su svi za pregled?", kazao je Plenković.

Sasuo je paljbu po oporbi, rekavši da nemaju orginalnosti.

Upitan za prosvjed Radničke fronte pred HDZ-om, Plenković je rekao: "Oni su najjači".