Predsjednik Vlade Andrej Plenković dan provodi u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prije nego što se se uputi na svečanost otvorenja Pelješkog mosta, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na predstavljanju monografije "Pelješki most" u Palači Sponza na dubrovačkom Stradunu.

"Na ovako lijep način dokumentiran je i zabilježen tijek gradnje Pelješkog mosta, jednog od naših najznačajnijih projekata", rekao je premijer na predstavljanju monografije.

"'70tih godina nastala je serija Malo misto u kojoj ima jedna zanimljva rečenica 'Tko je više da'", prisjetio se Plenković i naglasio kako je tijekom godina bilo jako puno onih koji su pridonijeli ideji i realizaciji i izgradnji mosta. "Svatko je tu nešto dao", rekao je i prisjetio se odluke kada su rekli "Nema šanse da mi ovo ne izgradimo".

"Na sjednici Vlade 2017. godine mi smo potpisali financiranje", prisjetio se Plenković početaka i zahvalio tadašnjim suradnicima i članovima Vlade.

U monografiji "Most Pelješac" prikazani su svi najvažniji detalji o projektu Pelješac od 1994. do 2022. godine, od ideje do realizacija kroz političke događaje i kronologiju gradnje mosta i pristupnih cesta, kao jednog od najzahtjevnijih projekata u hrvatskoj povijesti.

Uz premijera je su na svečanosti i potpredsjednici Vlade i ministri Oleg Butković i Tomo Medved te ministar Goran Grlić Radman, potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica i drugi uzvanici.

