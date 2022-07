Premijer Andrej Plenković okupit će koalicijske partnere na redovitom tjednom sastanku vladajuće većine u Banskim dvorima.

Svaka ruka predsjedniku HDZ-a i Vlade Andreju Plenkoviću znači puno, a ima ih taman dovoljno, ali i trajno na rubu održavanja većine. U javnosti stoga svaka prijetnja izlaskom pobudi određeni interes, kod nekih nerijetko i nadu da bi Plenkovićeva stabilna većina možda ipak mogla postati labilna.



Osim ako ne pronađe nove žetončiće, a njih, kako se čini, kao da nikada neće prifaliti. K tome, oporba je slaba i gotovo bezidejna pa i njihove javno proklamirane želje za novim izborima malo tko ozbiljno doživljava.



Ljeto je tek počelo, Vlada i Sabor spremaju se za godišnji odmor, a zasad im temperaturu još malo podiže najava šefa Reformista Radimira Čačića o izlasku iz koalicije, a ključan razlog je neispunjavanje koalicijskog dogovora oko željezničkog projekta Sjever - vrijednog oko 4,5 milijarde kuna.



No, nije prvi put da Čačić šalje slične signale pa se Plenković ne uzbuđuje previše, naime, kako je poručio dan ranije: ''Parlamentarna većina je stabilna, ne ovisi o glasu jednog Reformista. Nemam običaj baviti se time da dajem nekom košarice, imali smo puno zajedničkih projekata za sjever Hrvatske. Svatko od naših partnera traži u okviru većine vidljivost i posebnost što poštujem, nastojim to i potaknuti. Možda to Čačić u komunikaciji radi na samo njemu svojstven način''.



Pozvan je na sastanak parlamentarne većine pa ćemo ga pitati, dodao je premijer kojega bi danas trebala razveseliti odluka Vijeće za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) o usvajanju posljednja tri pravna akta o pridruživanju Hrvatske europodručju od 1. siječnja 2023.



Čačić opet prijeti: "Reformisti na jesen izlaze iz vladajuće koalicije"

Hrvoje Krešić o novom potezu Radimira Čačića: "Ovo nije prvi put da on prijeti, ali..."

Vijeće će danas usvojiti odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj, zatim dopunu uredbe u kojoj će se popisu 19 članica europodručju dodati Hrvatska kao 20. članica. Treći pravni akt je uredba kojom se utvrđuje definitivni tečaj konverzije kune u euro.



Na sastanku Ecofina zadnji put će sudjelovati ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić koji je prošli tjedan dao ostavku.



Amenovanje njegova nasljednika Marka Primorca kao ministra financija i Olega Butkovića, ministra mora, prometa i infrastrukture, kao novog potpredsjednika Vlade formalno bi ovaj tjedan trebalo biti dovršeno u Saboru i također pokazati postojanje Plenkovićeve vladajuće većine.



Zdravko Marić otkrio hoće li uzeti 6 + 6, objasnio razloge odlaska: "Osjećaj mi govori da je ovo pravi trenutak"



Baš kao i u slučaju obrane ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana čiji odlazak traži oporba, a bit će zanimljivo pratiti i raspravu o prijedlogu da se pristupi promjeni Ustava u dijelu koji se tiče referenduma, koji su potpisala 92 zastupnika i zastupnice.