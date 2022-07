Na jugu Hrvatske teku posljednje pripreme za otvorenje Pelješkog mosta. Gradili su ga Kinezi, projektirao Slovenac, dijelom platila Europa. Međutim, kakve su reakcije na izgradnju u BiH, saznao je novinar Mario Jurić za Dnevnik Nove TV.

Posljednje pripreme su u tijeku za otvorenje Pelješkog mosta u utorak, 26. srpnja. Najveći infrastrukturalni projekt u modernoj hrvatskoj povijesti svakako je rezultat za slavlje - međutim, reakcije na njegovu realizaciju nisu uvijek bile pozitivne. Novinar Mario Jurić za Dnevnik Nove TV je iz Mostara javio kakve su reakcije BiH na otvaranje Pelješkog mosta.

U posljednjih nekoliko godina, izgradnja Pelješkog mosta izazivala je brojne polemike u BiH. "Da, u BiH je bilo puno polemika oko izgradnje, no čini se kako su se kritičari posljednjih dana utišali. Podsjećam da su visoki dužnosnici, uz pratnju dijela medija, oštro kritizirali izgradnju ovog najznačajnijeg infrastrukturnog projekta, i to zbog problema s morskom granicom", rekao je Jurić.

"U slučaju i najtežih potresa zidovi od armiranog tla ostaju netaknuti": Sve o primjeni moderne tehnologije tijekom gradnje Pelješkog mosta

Tvrdnje kako će most zatvoriti BiH vidimo - ne drže vodu. "Tvrdili su kako će to na neki način zatvoriti BiH, a 2007. još je Predsjedništvo BiH zatražilo zaustavljanje ovog projekta, barem dok se ne riješi to pitanje. Međutim, vidjeli smo proteklih tjedana kako i veliki kruzeri mogu proći ispod mosta i doći u Neum, što znači da BiH i dalje ima otvoreni izlaz na more", rekao je Jurić.

Unatoč njegovom otvorenju, Pelješki most nije najveći problem za BiH trenutno. "Veći problem su jesenski izbori. Proteklih dana atmosferu je užarila moguća najava izmjena izbornog zakona. Upravo u takvu atmosferu u BiH stiže hrvatski premijer Andrej Plenković. Tema izbornog zakona svakako će biti na stolu, a on će se sastati i sa crkvenim i s političkim dužnosnicima", rekao je Jurić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr