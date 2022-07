Luka Bebić govori za Dnevnik Nove TV o ideji i važnosti gradnje Pelješkog mosta.

Sve je spremno za veliku svečanost otvaranja Pelješkog mosta u utorak. U mjestu Komarna, koji se nalazi uz sam most, dalekozorom je svakodnevno pratio gradnju i bivši predsjednik Sabora u Sanaderovoj Vladi, Luka Bebić.

S jednim od idejnih začetnika gradnje Pelješkog mosta, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović. Luka Bebić se od početka srcem i dušom zalagao za Pelješki most, a sada ga je konačno i dočekao.

"Ovo je veličanstveno", nije skrivao oduševljenje Bebić. "Ovo je nešto o čemu smo sanjali i evo ostvarilo se 304 godine od kada je postavljena granica u Neumu i kada smo morali prelaziti preko", kazao je bivši predsjednik Sabora.

"Emocije su već prošle jer ovo je sada već činjenica", objašnjava. "Emocija je bilo u početku, ali sada se one sliježu i sada možemo sve promatrati racionalno", rekao je, ali nije isključio mogućnost da će sutra pasti i koja suza.

"Kad pomislim odakle smo počeli, kako smo objašnjavali, kako smo se nadali i da smo to sada ostvarili i da sam doživio da se to ostvari, to izaziva emocije i nisam siguran kako ću sutra reagirati".

Luka Bebić i danas je dobar prijatelj s Ivom Sanderom. Kaže, Sanader je oduševljen i zadovoljan završetkom Pelješkog mosta, "On je započeo 2005. godine s jedne, 2007. s druge strane, a radove je zatvorila sljedeća vlada, a tek kasnije smo uspjeli zaključiti ugovore i započeti gradnju" prisjeća se bivši predsjednik Sabora.

Luka Babić lani je već jednom probno prešao most, nakon što je prvi puta most spojen, a često ispod njega prolazi i svojim brodom.

Na krajnjem jugu u Dubrovniku reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo istražio je kakvo je raspoloženje među Dubrovčanima dan uoči otvaranja mosta.

Dubrovčani, koji su ovih dana zaokupljeni turističkom sezonom, oduševljeni su gradnjom mosta. Na svečanost su pozvani i dubrovački branitelji, pripadnici Udruge Odreda naoružanih brodova, koji su se prisjetili ratnih vremena i dana kada su spojili Hrvatsku i prije nego što ju je spojio most.

Više pogledajte u videoprilogu, a u utorak od jutra do navečer pratite s našim novinarima uživo ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta.

