Tko je taj koji određuje tko je javni interes, zapitao je premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon što je sudjelovao na svečanosti otvorenja 26. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo u Virovitici.

Sabor je većinom glasova u petak donio novi Zakon o obnovi koji bi trebao pojednostaviti i ubrzati obnovu potresom pogođenih područja, uz zamjerke djela oporbe na dosadašnju obnovu.

''Vidim da je usvojen Zakon o obnovi praktički konsenzusom što je jako dobro'', komentirao je odmah premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon što je sudjelovao na svečanosti otvorenja 26. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo u Virovitici.

Sabor je prihvatio i Izvješće glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava u 2021., i to sa 76 glasova za i 56 protiv, potvrdivši time povjerenje glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek koja je opet na meti žestokih kritika vezano uz odnos s vladajućom strankom, a između ostalog i bivšom HDZ-ovkom Josipom Rimac.

Ona je u najnovijem istupu u medijima otkrila neke detalje o SMS-ovima, sastanku s šeficom DORH-a i AP-u, a Andreja Plenkovića novinari su pitali osjeća li se prozvano u nekim izjavama Rimac na što je on odvratio: ''Očitovalo se Državno odvjetništvo o tome. Ja nisam bio na sastanku, niti sam znao za njega, prema tome, oni koji su bili neka govore o tome''.

Kazao je da intervju Rimac nije gledao, a što se tiče prijetnji o kojima je govorila da ih je dobivala poručio je: ''Ako se nekom prijeti, postoji policija i DORH, neka se prijavi prijetnja''.

Tajnim glasanjem Sabor će danas izabrati novi sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa s obzirom na to da sadašnjem uskoro istječe petogodišnji mandat, a proglašenje rezultata očekuje se oko 14:45.

Plenković nije želio reći ima li nešto protiv novog mandata Nataše Novaković na čelu Povjerenstva, već je samo kazao: ''Sabor će danas glasati o novim kandidatima za Povjerenstvo, nema nikakvih zamjerki. Sabor o tome odlučuje, ne Vlada. Sabor će izabrati novo Povjerenstvo koje će raditi dobro i sukladno zakonu. I prije par godina se mijenjao sastav, nema tu ništa sporno. Bitno da su novi članovi kvalitetni i da rade u skladu sa zakonom. Saborski zastupnici odlučuje samostalno''.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić suočena je s uvredama i prijetnjama nakon što se obratila DORH-u ukazujući na to da ponašanje Ivana Pernara ima obilježja kaznenih djela, a upitan za to Plenković je podsjetio da je dan ranije jasno i čvrsto na sjednici Vlade kazao što je stav Vlade i što Vlada radi: ''Volio bih da su i drugi politički akteri tako jasni''.

Govoreći o stanju u vladajućoj koaliciji, ustvrdio je da je koalicija dobra, a upitan za pojašnjenje svoje najave kažnjavanja curenja informacija iz istraga kazao je: ''Ovo što gledamo zadnjih godina nije dobro za ljude u postupku, za stvaranje javnog ozračja u kojem se nerijetko ljudi unaprijed osuđuju. Drugo, zlorabe se informacije iz nečijih arhiva, mobilnih uređaja ili mjera pod kojima je netko bio, a nemaju nužno veze s počinjenjem nekog kaznenog djela. Smatramo da to nije dobro''.

''Koji je interes države ako njeni organi koji su samostalni odobre korištenje nekih mjera pa se dođe do neke građe i podataka, sigurno je jedan dio bitan za kazneni postupak, a postoji vjerojatno i velik broj informacija koje se nerelevantne koje mogu biti distribuirane i pakirane te pričinjavati javne teme, stvarati okvir. Krug ljudi koji ima te dokumente je jako uzak. Kako to završi druge? Nema nikakvog razloga za to. To nema veze s tezom o tome da je to pritisak na medije. Nitko o medijima ne govori. Nitko neće kontrolirati medije ili utjecati na to što objavljuju, ali oni koji dilaju informacije, koje imaju zbog odluka javnih tijela, a dio materijala koriste za sasvim druge teme, ne vidim interes države da bi bila suglasna s time da se hrpetina materijala koristi za nešto za što nije namijenjeno'', rekao je Plenković.

Država se opet zadužuje, građani bi ovaj put mogli nešto i zaraditi: Pogledajte sve detalje prodaje narodnih obveznica

Plenković pozvao građane da ulažu u narodne obveznice. Primorac mora prvo razgovarati sa ženom, a Butković kaže: ''Nisam taj tip''

Dodao je i da Hrvatska po tim izmjenama nije jedinstvena te da postoje zemlje u kojima je takav zakon vrlo jasno definiran: ''Razvila se neka priča koju mi nismo rekli. Tko je taj određuje tko je javni interes?''