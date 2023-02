Premijerova najava izmjene zakona zbog curenja informacija naišla je na kritike novinara, ali i dijela oporbe. Prozivaju je ilegalnom, a više doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Curenje SMS-ova i ostalih informacija iz spisa bit će kazneno djelo. Najavio je to u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.

"Namjerno, politički, selektirano, aranžirano izlaze van, to se više neće dogoditi", kazao je.

Time je uzdrmao oporbu. Prijeti se, kažu, slobodi medija i demokraciji.

"Prijeti se medijima ako objavljuju informacije koje nisu po volji velikog vođe", smatra Peđa Grbin. "To polako prelazi u diktaturu, to je ono Plenkovićevo mogu što hoću", ističe Stipo Mlinarić. "Ključno je pitanje čega se premijer toliko boji odnosno je li voda, odnosno informacije došla do grla i do njegovih vrata", zapitala se Marija Selak Raspudić.

Reagirao je i HND. Pisao pučkoj pravobraniteljici i europskim institucijama.

"Ovo je prijetnja prema novinarskoj profesiji, budite tihi. Ako budete glasni, ako budete objavljivali teme koje su od javnog interesa, a nisu za nas od interesu, jer ja AP-u poručujem da je to tema, prema tome ovo je jedna prijetnja", poručio je Hrvoje Zovko.

Iako je premijer prije 15 dana govorio da se curenje ne može kontroliratim u utorak je ministar Malenica kazao da se o novom kaznenom djelu raspravlja neko vrijeme. Kaže kako nije cilj procesuirati novinare.

"Smatramo da same te informacije, sadržaj dokaznih radnji u bitnome narušava i pravo okrivljenika na obranu i njihovo pravo na privatnost", objašnjava.

Profesorica za kazneno pravo Zlata Đurđević kaže, interes javnosti je nikad jači.

"Kada se kazneni postupak vodi protiv državnih dužnosnika za radnje koje su vezane za njihove ovlasti, njihove dužnosti i njihov posao onda je to od primarnog interesa javnosti", poručila je.

U Zakonu već postoji kazneno djelo za curenje informacija kada je riječ o tajnim izvidima.

"Nakon podizanja optužnice, kada je spis došao na sud, to više nije tajni postupak, to je posve javni postupak", zaključila je Đurđević.

Za curenje informacija iz tajnih izvida moguća je kazna i do tri godine zatvora. Na tom tragu, kaže ministar, ići će i novo kazneno djelo.

