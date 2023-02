Vlada želi građanima omogućiti ulaganje za koje smatra da je dobro i kvalitetno pa je odlučila izdati ''narodne obveznice''. Premijer Andrej Plenković pozvao je građane na ulaganje, a već dvojica njegovih ministara dvoje hoće li se upustiti u tu akciju. Procjena rizika ili nepovjerenje?

Na sjednici Vlade najavljeno je da će građani moći upisivati državne obveznice od 22. veljače do 1. ožujka, minimalni ulog će biti 500 eura, a da država izdanjem obveznice planira prikupiti milijardu eura.

''Želi se omogućiti ulaganje onim građanima koji to žele i koji smatraju da bi ono bilo dobro i kvalitetno. Pritom, s bankama, to jest vodećim agentima izdanja i suaranžerima, dogovoreno je da građani neće snositi trošak upisa, a banke će za njih odraditi sav potreban posao. Cilj je u što većoj mjeri uključiti građane te oživjeti tržište kapitala i vratiti građane na njega", kazao je ministar financija Marko Primorac u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

Početkom ožujka, naime, državi dospijeva na naplatu 1,5 milijardi dolara euroobveznice pa se financijska tržišta i javnost već neko vrijeme pripremaju za izdanje obveznice krajem veljače.

Upis obveznica za građane besplatan

Upitan hoće li on uložiti, Primorac je rekao da mora razgovarati sa suprugom, no da će se svakako truditi nešto uložiti.



Kad je riječ o potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, on je nakon sjednice Vlade kazao da o tome nije razmišljao, ali kako misli da neće jer nije taj tip.

Upitan kako će građani reagirati ako on ne želi ulagati, Butković je odvratio: ''Ne moraju se ljudi na mene baš ugledati''.

I Primorac, s obzirom na to da su u Vladi odlučili da neće imati nagovaračku kampanju, smatra kako nema potrebe da svojim primjerom motivira druge da nešto čine.

Istaknuo je kako ne postoji potreba da se bilo koga u išta uvjerava s obzirom na to da država nije u nikakvom problemu, a mogućnosti zaduživanja i na svjetskom i domaćem tržištu su nikad bolje.

Ponovio je da je sugestija Vlade da u obveznice ulažu isključivo oni koji su ih spremni držati dvije godine, to jest do isteka roka dospijeća. Građane koji smatraju da postoji mogućnost da obveznicu prodaju i ranije se ne želi demotivirati, no moraju biti svjesni da postoje određeni rizici, prije svega u kontekstu potencijalnog smanjenja cijena tih obveznica za vrijeme trajanja roka dospijeća, kao i spomenutih administrativnih troškova.

Napomenuo je da će oni građani koji odluče prodati obveznicu prije isteka roka dospijeća od dvije godine u tom slučaju imati određene administrativne troškove, a morat će i pronaći brokera koji će odraditi tu prodaju.

Primorac smatra da će ovaj instrument u idućem razdoblju doživjeti svoj pun potencijal: "Mislim da ovaj instrument ima potencijala i da se u idućim godinama također izdaje, no ne mislim da bi to trebalo biti u nekoj značajnijoj mjeri. Nije cilj države baviti se bankarstvom pa pokupiti sve depozite sa štednje. Cilj je prije svega refinancirati postojeće obaveze, jednim dijelom i kroz ovakav instrument. Mislim da je to dobro i pozitivno".

Apostrofirao je benefite ovakvog izdanja, s obzirom na to da država diverzificira portfelj potencijalnih investitora, građani mogu ostvariti prinos koji je veći od trenutnog za depozite u bankama, a također, u većoj mjeri mogu participirati i pratiti poslovanje države i vođenje javnih financija.

Minimalni ulog po građaninu je 500 eura, a upitan hoće li biti i gornjeg ograničenja, Primorac je rekao da se to u ovom trenutku ne zna i da to nije nešto što se planiralo definirati unaprijed. No, ciljani iznos izdanja je milijardu eura, pa ako interes građana bude takav da se primjerice pokuša upisati pet milijardi eura, naravno da ćemo morati povući neku granicu i da nećemo moći sve to upisati, kazao je.

Postoji mogućnost i da se ciljani iznos malo poveća, kao i da se nešto smanji, no to neće biti znatno, napomenuo je Primorac. Ipak, rekao je da je moguće da se primi i do 1,5 milijardi eura: "Nije to isključeno. No u svakom slučaju nećemo primiti pet milijardi eura".

Butković uvjeren da će do kraja godine naći strateškog partnera za HŽ Cargo

Upravitelj željezničke infrastrukture u Hrvatskoj je tvrtka HŽ Infrastruktura (HŽI), a s ciljem modernizacije poslovanja i razvoja pokreće se postupak traženja strateškog partnera za tvrtku HŽ Cargo, što će provoditi i predlagati partnera novo povjerenstvo, odlučila je Vlada.

Odluke je donijela na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, o čemu je potpredsjednik Vlade i ministar ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na sjednici Vlade naznačio da su u skladu sa Zakonom o željeznici, kojim se uz ostalo određuje da će Vlada i imenovati upravitelja željezničke infrastrukture.

Ministar je objasnio i da taj zakon propisuje da je željeznička infrastruktura, kojoj pripadaju željezničke pruge razvrstane na temelju uredbe o razvrstavanju, u vlasništvu RH i javno dobro u općoj uporabi.

HŽ Infrastruktura je trgovačko društvo u državnom vlasništvu za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, osnovano odlukom Vlade od 2006., isto kao i društvo HŽ Cargo, za kojeg je Vlada odlučila tražiti strateškog partnera.

Te godine istom odlukom Vlade osnovana su i društva HŽ Putnički prijevoz i HŽ Vuča vlakova.

Butković je u izjavi za medije nakon sjednice Vlade kazao kako vjeruje da će strateški partner za HŽ Cargo biti nađen do kraja ove godine i da će postupak traženja biti uspješniji nego 2015., godine jer je sada i HŽ Cargo čista, zdrava i tvrtka sa stabilnim poslovanjem.

"Još ne znamo tko bi mogao biti partner HŽ Cargu, ali postupak traženja će biti javan i transparentan i provodit će se ove godine, a iako je teško predvidjeti točno kako će ići, dobro bi bilo pronaći strateškog partnera do kraja ove godine i vjerujem da tako može i biti", kazao je ministar.

Podsjetio je da je ta tvrtka u svojoj dugoj povijesti imala problema s poslovanjem zbog čega joj je već tražen partner, no istaknuo je da sada više nema takvih problema i da je to stabilna tvrtka: "Nemamo nikakav pritisak oko tog postupka, niti da strateškog partnera za HŽ Cargo treba naći 'sutra' jer dobro posluje, ima dobru upravu, prošao je veći dio restrukturiranja, a postoji i suglasje sa sindikatima''.

Ocijenio je da su to razlozi zbog kojih bi sada taj postupak mogao uspjeti, za razliku od sličnog 2015. kada se nije uspjelo naći strateškog partnera, jer je tada i tvrtka bila u lošijem stanju: "Tada nije bila čista ni imovinsko-pravna-vlasnička situacija u HŽ Cargu, što se riješilo nedavnom nagodbom po odluci Vlade i sada je realnije tražiti i očekivati da se partner nađe".

Naveo je i da HŽ Cargo ima oko 40 postotni tržišni udjel u teretnom željezničkom prijevozu kojeg u Hrvatskoj obavljaju i drugi prijevoznici, čemu je dodao da se za željeznički teretni prijevoz otvaraju i novi potencijali s razvojem luka, posebice Luke Rijeka.

"Iako je HŽ Cargo sada stabilna tvrtka ipak nema dovoljno snage da sam nabavlja nove vlakove i lokomotive, što treba za modernizaciju i širenje te mu treba partner. Interesa će sigurno biti, a razgovarat ćemo i s mirovinskim fondovima", istaknuo je Butković.

S mirovinskim fondovima, dodao je, komunicira jer su suvlasnici Luke Rijeka, ali i o mogućnostima ulaska u Jadroplov, za kojeg je također kazao da je sada stabilan brodar, kojemu 8. ožujka u flotu dolazi i novi brod.

''Ne vidim razloga za zabrinutost Vlade zbog saznanja koja ima Rimac''

Upitan za komentar istupa bivše stranačke kolegice Josipe Rimac, koja se jdan ranije prvi put pojavila u medijima nakon 2,5 godine i kazala da je pričala s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek o vjetroelektranama, Butković je kazao da nije zabrinut i da smatra da ni Vlada nema razloga biti zabrinuta.



Uz ogradu da ne želi ništa komentirati, samo je dodao: ''Nije moje da sudim kome više vjerujem, nisam razmišljao o tome na taj način. Postoji presumpcija nevinosti kao za sve ljude, taj postupak ide svojim tijekom, ali nije na meni da to komentiram, na to se mora očitovati DORH, ne Vlada".

Ni ministrica poljoprivrede Marija Vučković nije htjela ništa komentirati, ali ni one ne vidi razloga za zabrinutost zbog eventualnih saznanja i informacija koje bi Rimac mogla dati u istrazi: ''Ne vidim razloga za to".

Što se tiče novog paketa mjera za struju i plin, Butković također nije iznio neke detalje, veće je samo poručio da će informacije doći na vrijeme: ''Od 1. travnja se mogu mijenjati cijene struje i plina, o svemu će se voditi računa, na vrijeme ćemo izaći s informacijama, danas ne želim još konkretno govoriti".

O traženju strateškog partnera za HŽ Cargo, Butković je na sjednici Vlade rekao da je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti utvrđena i mjera reforme željezničkog sektora, u sklopu koje se provodi i reorganizacija upravljanja željezničkim društvima i njihovog poslovanja.

"S ciljem pronalaženja odgovarajućeg rješenja za dugoročnu održivost HŽ Carga pokrećemo traženje strateškog partnera te se osniva i povjerenstvo za provedbu tog postupka i odabir partnera",kazao je Butković i dodao da je glavna zadaća povjerenstva razmatrati ponude za partnera, od kojih se uz ostalo očekuje povećanje tržišnog udjela HŽ Carga, kao i njegovog opsega poslovanja u domaćem i međunarodnom prometu što treba pridonijeti ostvarivanju potencijala željezničkog prometa u Hrvatskoj.

To povjerenstvo čine predstavnici ministarstava mora, prometa i infrastrukture, vanjskih i europskih poslova, financija, prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te ureda predsjednika Vlade i HŽ Carga, i nemaju pravo na naknadu: "Nakon provedenog postupka, partnera će povjerenstvo predložiti Vladi".