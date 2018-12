Ideju o rekonstrukciji Vlade u ponedjeljak je odbacio i predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

Premijer Andrej Plenković odbacio je u utorak mogućnost rekonstrukcije Vlade zbog jačanja saborskog Kluba zastupnika Milana Bandića.

"To je tema koju netko drugi plasira u javni prostor", kazao je Plenković u Beču, u kojem sudjeluje na summitu EU-Afrika, dodavši kako izgled Vlade ovisi isključivo o njezinu predsjedniku.

"Nismo razgovarali o davanju pozicija u Vladi. To nije bila tema niti je to itko tražio, zato sam i malo začuđen kako je sad to postala 'tema broj jedan'", kazao je premijer.

Klubu Milana Bandića zbog čestih prijelaza zastupnika iz drugih stranaka sada nedostaje još samo jedan zastupnik da bi mogao formirati saborsku većinu s HDZ-om, bez HNS-a.

Ideju o rekonstrukciji Vlade u ponedjeljak je odbacio i predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, komentirajući špekulacije koje su se pojavile nakon prelaska SDP-ove zastupnice Ane Komparić Devčić u Bandićev Klub zastupnika.

"Odbacujem bilo kakvu mogućnost izbacivanja nekog iz koalicije ili rekonstrukciju Vlade. To u ovom trenutku uopće nije tema, ona je ubačena u medijski prostor, samo se vrti i onda će nestati“, rekao je Jandroković na Hrvatskom radiju. (Hina)