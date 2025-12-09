Jednu regiju očekuje neobično vrijeme za ovo doba godine: Meteorolog otkrio detalje

U srijedu ujutro u unutrašnjosti se očekuje maglovito jutro, a osim magle može još biti i niskih oblaka. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Magla je lokalno moguća uz zapadnu obalu Istre, ali i južnije, na zadarskom području ili općenito tu u sjevernoj Dalmaciji na za maglu karakterističnim mjestima.

Vjetra tijekom jutra neće biti jer je on za taj tip magle uglavnom i preduvjet. U gorju će zapuhati umjeren jugozapadnjak, pa će u višim predjelima biti više sunca. Južnije, u Dalmaciji, zapuhat će sjeverozapadnjak, ali će od jutra biti sunčano. Temperatura će ujutro u unutrašnjosti iznositi od -1 do 3, a na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme tijekom dana

Poslijepodne se u središnjoj Hrvatskoj očekuju sunčana razdoblja. Srijeda će biti i najtopliji dan ovog tjedna, no temperatura će ovisiti o zadržavanju magle tako da će u predjelima s više magle biti i hladnije. Dnevnik maksimum iznosit će od 7 do 12 stupnjeva.

Slično će biti i u istočnim krajevima naše zemlje – u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ondje postoje malo veće šanse za dugotrajniju maglu i nešto više oblaka tijekom dana. Vjetra neće biti, a temperatura će iznositi od 7 do 11 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj bit će barem djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, a na moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 9 do 14, a na moru od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji se nastavlja pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Nije to baš uobičajeno za ovo doba godine, osobito ne ovako danima u nizu, no nećemo se buniti. Toplo je, puše tek slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će i biti između 14 i čak 18 stupnjeva.

Što nas čeka tijekom idućih dana?

Još u četvrtak u unutrašnjosti sredinom dana možemo računati na sunčana razdoblja sredinom dana, nakon čega nam predstoji nekoliko pretežito sivih i tmurnih dana, uz dugotrajnu maglu i nisku naoblaku. Ruku pod ruku to ide i s ovim zimskim temperaturama pa će tako vrijeme za vikend, mada stabilno, ipak na kopnu, odnosno u nizinama kopnenih krajeva, biti i većinom oblačno, hladno te svakako primjerenije sredini prosinca. U gorju su moguća sunčana razdoblja.

Na Jadranu će biti djelomice ili pretežno sunčano i temperaturom slično vremenu koje nas je pratilo i dosad. To znači da će se razlika između osjećaja ugode na kopnu i moru ponovno povećati jer će na moru za vikend biti osjetno toplije nego u unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu može biti kratkotrajne magle u jutarnjim satima, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura će se kretati oko ugodnih 15 stupnjeva.