Nova sjednica Vlade, nema još jednog ministra: Oporba traži raspuštanje Sabora, Plenković odlazi u Bruxelles

Nova sjednica Vlade, nema još jednog ministra. Kad će novi, zasad ostaje nepoznanica. Baš kao i datum parlamentarnih izbora. No, jedno je sigurno - oni su sve bliže, ne samo u izvanrednom dođe li možda do toga, nego i u redovnom terminu.

Dok se primiče superizborna 2024. godina, ne staju ni reakcije na jučerašnju smjenu Davora Filipovića, kojega je premijer Andrej Plenković smijenio gotovo odmah čim je Nacional objavio snimke koje kompromitiraju Filipovićeva posebnog savjetnika Juricu Lovrinčevića, a tom je odlukom Lovrinčević prestao biti posebni savjetnik u kabinetu ministra.

Nakon smjene Filipovića, Plenković je kazao da to nije bio i jedini razlog takve odluke, a mnogi su upozorili kako nije dobro da postoji nulta tolerancija kada se radi o političkoj nelojalnosti, a ne kada se radi samo o korupciji.

"Ispada da je premijer Filipovića smijenio zbog odabira suradnika, a sam Plenković je gotovo 30 puta u slučaju ministara odabrao pogrešno", podcrtao je u svojoj analizi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



Što o svemu ima reći sam smijenjeni Filipović, otkriva na konferenciji za medije u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zakazanoj za 11 sati, taman kad će Plenković sudjelovati na svečanoj sjednici u povodu Dana grada Velike Gorice.

Pročitajte i ovo pratite na DNEVNIK.HR UŽIVO Filipović: "Nisam znao za poruke, ali preuzimam odgovornost. Radio sam pošteno. Ne vjerujem da se Lovrinčević upuštao u sitne dilove"

Pročitajte i ovo Prijeti mu zatvor Misterij slijepog putnika: Rus doletio u Ameriku, no ne sjeća se kako se našao u avionu, slučaj je prepun bizarnosti

IZ SDP-a su odmah poručili da smjena Filipovića i Lovrinčevića ne znači ništa te je SDP u srijedu u saborsku proceduru uputio prijedlog za raspuštanje Hrvatskog sabora.

"Hajdemo prekinuti ovu igrariju i dati građanima priliku da odluče u kojem smjeru treba Hrvatska krenuti, a taj smjer je velika promjena", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Sabor s redovitim zasjedanjem završava prekosutra, no izvanredna sjednica zasad nije predviđena, a to, između ostalog, s obzirom na to da Sabor mora potvrditi imenovanje novog ministra ukazuje na to da će Plenković pričekati s odabirom budućeg suradnika, što je i sam dao naslutiti dan ranije.

Poslijepodne Plenković odlazi u Bruxelles gdje će od 13. do 15. prosinca sudjelovati na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana i na sastanku Europskoga vijeća.