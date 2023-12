Mogu li pristigli Boysi na derbi s Hajdukom? "Dinamo čeka da policija povuče prvi korak, a policija prikuplja informacije"

Obitelj, baloni i dvadesetak maskiranih mlađih muškaraca čekali su povratak prvih Bad Blue Boysa iz Grčke.

Okupljeni muškarci prijetili su novinarskim ekipama da napuste aerodrom, iako su za snimanje posjedovali sve potrebne dozvole.

Nakon što se nakratko situacija smirila, stiže prvi pripadnik Boysa. Na pitanje kakav je osjećaj doći kući odgovorio je "Ma boli me ku*ac, ajde bježi od mene". Iako su njihove obitelji još nedavno medije pozivale na konferencije, u nedjelju samo uvrede.

Jesu li povratnici iz grčkih zatvora u Hrvatskoj pod bilo kakvim nadzorom policije te mogu li za tjedan dana otići na derbi Dinama i Hajduka uživo donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Hrvatskim huliganima grčki sud je izdao zabranu odlaska na utakmice, ali na utakmice u Grčkoj. Odnosi li se ta zabrana na utakmice u Hrvatskoj, na to pitanje nismo uspjeli dobiti konkretan službeni odgovor, ni od MUP-a, ni od HNS-a pa na koncu ni od samog GNK Dinama", izvijestio je Biočina.

"Ono što smo neslužbeno doznali jest da su izgrednici iz Grčke iz Atene što se tiče hrvatskih institucija u ovom trenutku čisti. Dakle, s pravne strane nema nikakvih prepreka da se ako to požele već u četvrtak nađu na tribini maksimirskog stadiona na utakmici protiv Ballkanija, a onda u nedjelju na velikom derbiju protiv Hajduka", dodao je.

Policija ne može zabraniti dolazak na utakmice

"Policija to ne može učiniti sama, to se nekoć radilo putem onih famoznih crnih lista, popisa tih najrizičnijih navijača kojima je bio zabranjen dolazak na utakmice, no te liste su ukinute u srpnju ove godine. Prema zakonu privremenu mjeru zabrane dolaska na stadione može izdati sud temeljem prijedloga policije", objasnio je Biočina.

"Pitali smo policiju planira li sudu uputiti takav prijedlog, no nisu nam odgovorili na to pitanje, no jesu rekli kako trenutno prikupljaju sve podatke vezane za postupanje grčkih sudova prema hrvatskim državljanima. No, kada i ako se ti podaci skupe i ako policija odluči podnijeti takav prijedlog, ta će procedura zasigurno trajati neko vrijeme. S druge strane zabranu bi mogao dati i sam nogometni klub Dinamo, oni prema zakonu imaju pravu pa čak i obvezu uskratiti prodaju ulaznica osobama za koje imaju saznanja da su ranije protupravno se ponašali", istaknuo je reporter.

"Pitali smo i Dinamo planiraju li to napraviti, no nismo dobili odgovor. Neslužbeno, Dinamo zapravo čeka da policija povuče prvi korak. Policija čeka informacije iz Grčke i tako to ide u krug. Na neki način sve izgleda kao farsa, jer s jedne strane smo imali veliki angažman hrvatskih institucija koje se već mjesecima bave zatvorenim Boysima u Ateni, najviši državni dužnosnici posjećivali su ih u pritvoru.

U konačnici znatni resursi su uloženi u to da se vrate u Hrvatsku, a sad s druge strane vidimo puno manje odlučnosti i puno manje djelovanja u smislu provedbe zakona koji bi zasigurno bili provedeni da su se slični incidenti dogodili u Hrvatskoj. Tako da iz te perspektive često proklamirane nulte tolerancije prema navijačkom nasilju, to nije dobra poruka", zaključio je Biočina.

