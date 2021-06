Kada je proglašena pandemija, mnogi radnici su poslani na rad od kuće. Neki su to dogovorili dodacima na ugovore, a neki su za taj rad koristili vlastite resurse: kompjutere, internet, struju. Ministarstvo rada je sa socijalnim partnerima započelo pregovore oko izmjena Zakona o radu koji će jasnije urediti pravila za "novo normalno". Oko toga će se, izgleda, lako dogovoriti, no točka prijepora mogla bi biti izmjena prava radnika zaposlenih za stalno.

Rad na daljinu novi je pojam koji će se naći u novom Zakonu o radu. Pandemija je pokazala da u nekim poslovima nije nužno da radnici borave u uredima.

"Da ga populariziramo, između ostalog, i određenim olakšicama u kontekstu poslodavaca, ali i određenim olakšicama u kontekstu radnika", rekao je ministar rada Josip Aladrović.

"Dvije su tu stvari: povremeni rad na daljinu i stalni rad na daljinu. I jedno i drugo treba biti u dogovoru radnika i poslodavca kako bi bio pogodnost i za jednu i drugu stranu", rekao je Nenad Seifert, direktor Hrvatske udruge poslodavaca Rijeka.

Sličan termin poznaje i sadašnji Zakon i u njemu stoji da to mora biti rezultat dogovora i uređeno dodatkom ugovoru. No, to u praksi nije bilo tako.

"Neki kažu da su im poslodavci skidali i dane godišnjeg odmora, a istovremeno su radili od kuće. Troškove im u pravilu nisu priznavali, kao ni cijeli niz drugih stvari. Da ne govorimo o uređenju radnog vremena u kojem je radnik raspoloživ poslodavcu, a kada nije. Radnici su dobivali elektroničkom poštom poruke u petak u 11 navečer", rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Dogovor oko fleksibilizacije radnog odnosa ići će teže. Kako bi bilo manje ugovora na određeno vrijeme, poslodavci traže ustupke po pitanju stalno zaposlenih.

"Od olakšanog otpuštanja, pitanja otpremnina, pitanje dodatnoga rada, gdje poslodavac želi povećati satnicu. Mi smo kategorički protiv toga", rekao je Sever.

Skeniraj mi kod: Od danas se može skinuti aplikacija za provjeru COVID potvrda

Osječka Hitna pomoć u posljednja 24 sata imala 30 posto više posla: "Ljudi se žale na iscrpljenost, padaju i na radnom mjestu i na ulici"

S druge strane, Seifert tvrdi da "lakši prekid ugovora o radu dovodi do lakšeg zapošljavanja s druge strane uz poštivanje svih zakonskih odredbi koje su uz to vezane".

Ministar Aladrović je uvjeren da će uspjeti napraviti zakon po kojem je i vuk sit i ovce na broju. On bi na snagu trebao stupiti sredinom iduće godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr