Struja, plin, vojska, Bradleyi, trula jaja, Tram 11, koronavirus, opoziv i odlazak Akija Rahimovskog - teme koje su obilježile završetak siječnja. Pregled tjedna donosi Ivana Pezo Moskaljov.

Prizor kakav se rijetko viđa! Debeli snježni prekrivač zatrpao je grčke otoke i Atenu - zatekao ih nespremne! Pamtit će zimu 2022! Bit će ovo godina debelih minusa! Nije ni počela, a potrošačima se već smračilo!

Od čak pet puta većeg računa za plin - nego mjesec prije - smrzli se franjevci pučke kuhinje. 25 tisuća kuna platit će Zagreb s čijim se gradonačelnikom posvađao ministar gospodarstva! Proziva ih da nisu na vrijeme osigurali zalihe po nižim cijenama!

"Najlakše se vezati i leći negdje na cestu i protestirati! Ta faza je prošla, sad je došla faza vođenja grada Zagreba", rekao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je poručio - "Prepucavanje tko je tu najodgovorniji neće puno pomoći građanima, moramo naći rješenje!"

Za to bi se trebala pobrinuti država! Cijene plina i struje za kućanstva odmrzavaju se prije proljeća. Brojni poduzetnici grcaju u problemima. Banski dvori ne isključuju manji porez na energente, ali još bruse mjere! Samo da zima ne prođe dok se smisle! Lančanim poskupljenjima, posve je jasno, ne možemo umaknuti. Ali ih nekako valja preživjeti.... Od prekida isporuke ruskog plina strahuje i Europa.... Na čijim istočnim granicama kriza ne jenjava. Kijev, opravdano, strepi od Kremlja i vojnog napada. Dok su veliki igrači tražili diplomatsko rješenje - Zoran Milanović izložio je Hrvatsku zgražanju svjetske javnosti:

"Mi s tim nećemo imati ništa, ništa! To garantiram. Ne samo da se neće slati, nego ako dođe do eskalacije, povuć će se do zadnjeg hrvatskog vojnika", rekao je Milanović.

Vojska izazvala lavinu reakcija

Oni koji kreiraju vanjsku politiku odavno su u raskoraku. Nije prvi put da Vlada govori jedno, a predsjednik - drugo. Rusi ga sada slave, za Ukrajince je državni neprijatelj. Prkosi američkoj politici, zagovara kupnju američkih oklopnjaka! E da, stižu Bradleyi! Država se ipak dogovorila s SAD - om. Prodat će nam 89 vozila za gotovo 1,3 milijarde kuna! Možda vojska nije dobila novije gusjenice, ali u Vladi trljaju ruke: ispregovarali su više za manje novaca.

Jedan je na društvenim mrežama predložio dobrodošlicu za premijera trulim jajima. Drugi ga usporedio s pavijanom. Pa ih policija brže-bolje privela. O kazni će odlučiti sud. Plenković časti:

"Pozivam da dođu na kavu u Banske dvore i da me malo upoznaju..."

Politički neistomišljenici poziv nisu prihvatili. A sve se opet vratilo na onu - gdje je granica izražavanja mišljenja, pa i onog koji šefu Vlade nije po volji. I što je bilo prije - sloboda govora. Ili jaje... Policija revnija no ikad.

"Dok sam ja ministar i dok je ova Vlada - neće dobivat političke naloge", poručio je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

"Ne voliš kuhara, ali dobro grabiš iz lonca, svi ste tu zbog novca kao mit iz Jasenovca. Ono mit, znaš, to treba istražit, raskopat...", riječi su iz pjesme Tram-a 11.

Reperi politički nekorektni

Ovaj smo tjedan spoznali i da su reperi politički nekorektni! Svi još bruje o kontroverznim tekstovima dvojca iz Tram 11. Kad se digla hajka diskografska kuća album je povukla. Još je frka. I još uvijek nema potpunog objašnjenja o povlasticama, prebivalištu i ekspresno obnovljenom državnom stanu za šefa premijerova kabineta. Plenković staje uz Frku - Petešića... Vrije i zbog niza optužbi Maje Đerek na račun Državnih nekretnina - tvrtke u kojoj je dobila otkaz. Posvjedočila i na USKOK - u o navodnim mutnim poslovima i pogodovanju pojedincima što prozvani negiraju!

Koronavirus i dalje maltretira cijeli svijet! Toliko da je i u srcu Europe - prekipjelo. Prosvjedi u Bruxellesu prerasli su u nerede, potpuni krš i lom! S omikronom se nije šaliti. Kao i s podacima iz koronabiltena. Porasla je smrtnost. Lani u vrijeme pandemije - umrlo je gotovo 64 tisuće ljudi.

Posljedice trpe i zaposlenici javnih službi - desetkovani zbog bolovanja i samoizolacija. Skratit će se dani u karanteni. Školarci samotestirati. Plan težak 70 milijuna kuna!

Nakon tjedana prebrojavanja - MOST je predao potpise kojima na referendumu želi ukinuti stožerokraciju, s njom i COVID potvrde. Svaki će se provjeriti, ovaj put uz promatrače. Kako je krenulo, država možda prije odustane od spornih potvrda zbog čijeg je nepoštivanja inspekcija kaznila i Sinj i MOST-ova Miru Bulja.

Milanović oštro po šefu premijerova ureda: "Možda Nataschu Kampusch drže u podrumu", opleo i po Sokolu: "On je picek, a ne sokol"

HDZ-ovci opleli po Milanoviću: "Zašto sramoti Hrvatsku?", "Čiji je on agent?"

Spremni su potpisi i za opoziv Darka Horvata koji će, ruku na srce, ostati na ministarskoj funkciji koliko to bude htio njegov šef. Kakva god obnova bila!

Luka Ploče opet zanimljiva kriminalcima! Iz Dubaija su prošvercali čak 90 tona cigareta, zaradili gotovo 29 milijuna kuna. Ekipa je zaustavljena prije nego se bacila na posao s drogom!

U tjednu za nama oprostili smo se od Akija i uz hitove koje je ostavio vratili u mladost. Generacije su odrastale uz njegov hrapavi glas. Pjevale, plesale i skakale. Smijale se i plakale. Voljele i jednostavno - živjele.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr