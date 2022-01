Predsjednik Zoran Milanović danas je bio u Sisku. Komentirao je aktualne političke događaje.

HDZ-ovci su danas opleli po predsjedniku MIlanoviću zbog njegovih nedavnih izjava o Ukrajini i Rusiji. "Zašto sramoti Hrvatsku?", "Čiji je on agent?", poručili su mu Tomislav Sokol i Mario Kapulica. Predsjednik Zoran Milanović danas je bio u Sisku i nije im ostao dužan. Komentirao je i ostale političke događaje, poput afere s nekretninama u koje je upleten premijerov šef Ureda Zvonimir Frka Petešić.

"E sad se vratimo na ovu bandu jer druga riječ ne postoji u Hrvatskom jeziku. Što rade u nekretninama? Tretiraju ju ih kao da su njihove. Možda Nataschu Kampucsh drže u podrumu. Očito je što se dogodilo. Jedna od tih firmi kojoj je netko pogodovao, bilo Jandroković… Za to se daju ostavke. Što je s firmom kojoj je pružao protekciju netko iz Ministarstva, gospođa kaže da je to upravo Bane.

To su usluge u takvom poslovaju one ne idu bez naknade. Ako si nekom sredio da ne platiš dva, tri milijuna namajnine, on će ti se vjerojatno zahvaliti. To može biti prase ili nešto što šuška pod prstima. Ako netko sramoti ovu našu državu to je HDZ. A ja je sramotim gdje? U Moskvi, Kijevu, Berlinu?", izjavio je predsjednik Milanović.

Kaže da je premijerov šef ureda počinio kazneno djelo.

"Neću prijaviti gospodina Frku Petešića. On je počinio kazneno djelo koji nam se sada želi podvaliti kao omaška. Zašto knjige ne drži na Dugom otoku? Hoće svi tako varati i lagati? Hoće svi kupiti kartu za tramvaj i džeparit? Jer ja sam kupio kartu pa imam pravo džeparit?".

Komentirao je i izjavu eruoparlamentarca Sokola da je on pustio lažnu tezu da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu:

"Fakat sam se zeznuo u tom Sokolu. To je običan picek, a ne Sokol. Da će Hrvatska poslati 1.500 vojnika? Što je to? To je uznemiravanje javnosti. Ja nisam rekao da je NATO tražio nego sam preventivno rekao da Hrvatska neće poslati nikoga u Ukrajinu. Gospodin Sokol nema pjma o čemu priča niti sluša što pričam", kazao je.

