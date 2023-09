Pregled tjedna: "Isuse, tko će ih sve trpjeti godinu pred izbore!"

Bio je spomendan svetog Augustina,velikog mislioca, crkvenog naučitelja i klasika teologije. Njegovo kapitalno djelo ''De civitate dei'', O državi Božjoj, nadahnuto je Platonovom misli i danas tu golemu i smjelu knjigu osim filozofije izučava i suvremena politologija .

"'A bez pravde što su tada države doli velike razbojničke bande", kaže sveti Augustin. Oštro ispisana svevremenska misao, itekako primjenjiva u svijetu u kojem danas živimo. I to ne samo kroz korupcijske afere već i kroz prosto ponašanje bez ikakvoga reda. Pa se u Splitu na arheološkom nalazištu, gradi zgrada. Riječ je o artefaktima dva stoljeća starijima od Dioklecijanove palače. Prvokup od privatnog vlasnika ovog neprocijenjivog kulturnog dobra nisu na vrijeme iskoristili ni država ni županija ni grad. Pa je li to normalno? Kako je to moguće da nitko nije reagirao? Ne bi se čudili da je opet u pitanju neka "pinka" nekome u džep. A mi samo tamburajmo kako je nam je obala genius loci velike kulture. Nekad bila, sad se spominjala.

Afera HEP još nije dobila nikakav ni pravosudni ni politički rasplet. Baš kao ni kuća Frane Barbarića na Hvaru za koju su nadležne službe utvrdile da se radi protupravno. A i dobila je HEP-ov priključak za struju. U svjetlu raznih interesnih političkih savezništava kojih u nas ne fali, zanimljivo je da Predsjednik Republike brani Barbarića, kaže da će on bit žrtvovan jer mu je HEP priključio struju u nekoj šupi na Hvaru. Može bit da su se Frane i Zoran ljetos skompali na škoju, a kad već predsjednik tako procjenjuje onda bi mi da nam svima u šupe po djedovinama HEP dovede struju. Kad se već tako može, jel'. Oporba je i dalje uvjerena da premijer ni približno ne drži konce u rukama, a direktor HEP-a organizira druženja HDZ-ovaca iz zagrebačke organizacije. Ali odaziv mu baš nije neki, kao što nije sigurno ima li Barbarić više izravan pristup Plenkoviću, ili mu je premijer ipak zatvorio vrata.

"Razgovarali smo i o toj situaciji, i o tome ćemo isto donositi neke odluke, ali to nije predmet stranke, to su stvari za Vladu", rekao je premijer Andrej Plenković, a na pitanje ima li njegovu potporu dodao je:"Sad sam vam odgovorio".

"Ona nije normalna, ajmo dalje. Ne znam što drugo da kažem. On nije normalan, ok, da se ne uvrijedi, sad će biti žena za 15 minuta. kakve su to gluposti? Nju sam imenovao politički. Evo, nju. S kojim referencama? Tko je ona?", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Mirela Holy nekadašnja ministrica u kukuriku vladi nazvala je Milanovića licemjernim zbog kandidata za veleposlanike, a on joj odgovorio krajnje uvredljivo. Inače kad mačo frajeri žele uvrijedit ženu, najlakše je kazati da je luda, paranoidna ili da nije normalna.Sve javno eksponirane smo barem jednom to doživjele. Zato bi bilo dobro da se predsjednik suzdrži od takvih etiketiranja i pronađe neki drugi način dodatnog animiranja desnih birača u godini pred izbore. Što se veleposlanika tiče, on i Plenković očito ne mogu postići suglasje. Neću o predloženim imenima s jedne i druge strane, o propalim političarima, frendovima, kumovima. Ponovit ću ono što sam puno puta rekla zadnjih desetak godina. Uz minimalan broj ugovornih i to ljudi od formata koji su upoznati s odnosima u svijetu, našoj zemlji treba mlađa operativna dominanatno karijerna diplomacija, a u ministarstvu je ovoga trenutka barem 15 njih koji dugo rade koji su u zrelim 40-im ili 50-im godinama i zaslužuju promaknuće u najviše diplomatsko zvanje. A na red ne mogu doći, što od ugovornih, što od umirovljenika .To je pokazala i nedavna konferencija hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula. Sve neke nebitne tralala teme. Amerika nula bodova, multilaterala nula bodova, zajednička vanjska i sigurnosna politika nula bodova, Rusija-Ukrajina nula bodova, Indopacifik nula bodova.

Isuse, tko će ih sve trpiti godinu pred izbore. Dalija Orešković napustila je Puljke, a dio njezinih ostao je s njima. Puklo je kad je Dalija podržala od Puljka suspendiranu Maju Đerek. SDP je poput nekog malog propelera, a ne stožerne stranke lijevoga centra, igrao na Možemo koje mu je uvalilo košaricu. Rejting možemovaca na izborima uvjetovat će Zagreb u kojem često djeluju da ne znaju jesu otišli ili se vratili. Svi bi u komotne saborske klupe, pa je za svoju promociju gradonačelnikovu presicu iskoristio Ivan Pernar.

"Jel možete reći zašto ste lagali da su tramvaji stari između 10 i 15 godina, a stari su 27. Možete to reći Zagrepčanima? Možete li reći zašto je kriza stambenog prostora, a dijelite stanove migrantima i azilantima, dok naši ljudi ne mogu stanove za mjesečni najam po normalnim cijenama naći", rekao je Ivan Pernar na konferenciji za medije.

"Pustite ljudima koji rade svoj posao, koji dolaze redovno na konferencije za medije da postavljaju pitanje, a vi ih možete postaviti u javnosti", odgovorio mu je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Zašto ste lagali da ćete Jakuševac zatvoriti u svom prvom mandatu. Zašto ljudima ovrhe stižu bez opomene? Može vas sram biti", nastavio je Pernar i zatim otišao.

"Odite svjedočiti po Zamiji", rekao mu je na odlasku Tomašević.

Rast cijena

Turistički kolovoz bio je izuzetno dobar, pa je špica turističke sezone donijela i špicu inflacije. Drugu najvišu u eurozoni. Vlada je uložila stotine milijuna eura na energetske poticaje, da bi oni koji su te poticaje dobili nastavili podizati cijene. Koje domaći čovjek sve teže podnosi. Kad se sve stavi u omjer ispada da su prosječne hrvatske obitelji uz mnoga odricanja poput čarobnjaka za preživljavanje. Banke su u ovoj godini zaradile 300 milijuna eura više nego lani.

