Zabava otkrivanja spola djeteta pretvorila se u strašnu tragediju: Krikove oduševljenja brzo je zamijenio užas

Zabava koju je u meksičkom San Pedru organizirao mladi par kako bi rodbini i prijateljima otkrio spol svog djeteta pretvorila se u strašnu tragediju. Za svoj poseban trenutak par je unajmio mali zrakoplov koji je trebao iznad njih baciti plavi ili ružičasti prah i tako otkriti čekaju li dječaka ili djevojčicu.

Nakon što je avion izbacio rozi prah, što znači da će dobiti djevojčicu, čuli su se vrištanje i povici radosti, a budući roditelji ljubili su se ispred znaka "Oh baby". No, nisu bili svjesni užasa koji se za to vrijeme odvijao iznad njih. Naime, letjelica je iznenada poletjela uvis, zarotirala se i pala.

Prije nego što su shvatili što se dogodilo iza njih, par se nastavio grliti, a članovi obitelji su im čestitali.

Luis Angel N. (32) bio je pilot i jedina osoba u malom zrakoplovu, javljaju lokalni mediji. Pronađen je kako leži u ruševinama nakon nesreće, piše Daily Mail.

Hitno je prevezen u bolnicu gdje je nažalost umro.

Isječci tragičnog trenutka postali su viralni na društvenim mrežama, a pojavila se i fotografija za koju se vjeruje da prikazuje potpuno uništenu letjelicu koja je unajmljena za ovu prigodu.