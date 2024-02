Ustavni sud odlučio o neradnoj nedjelji, a što je s malim trgovcima? "Moramo razgovarati o sveobuhvatnom zakonu"

Odlukom Ustavnog suda odluka o neradnim nedjeljama ostala je na snazi. Poslodavci negoduju, radnice u trgovini zasigurno su zadovoljne.

No, ima malih poduzetnika s malim radnjama koji kažu da će propasti ako ne budu radili nedjeljom.

Zakon o trgovini u primjeni je od 1. srpnja i za sada je najviše išao na štetu malim trgovcima. Onima koji imaju samo jedan prodajni prostor ili onima čija je trgovina jedina u nekom manjem mjestu ili otoku. Zato su oni ovdje najviše oštećeni.

Ovaj zakon ići će na štetu malih, ali i velikih trgovaca smatra Mirko Budimir, predstavnik malih trgovaca iz Hrvatske udruge poslodavaca.

“Ne samo za male trgovce, ovaj zakon nije dobar ni za velike trgovce. Ovaj zakon nije dobar za trgovce koji imaju samo jedan svoj format, oni su osuđeni da rade samo 16 tjedana u godini dana, ostale dane ne mogu raditi.

Trgovci koji imaju više formata, oni mogu to kombinirati sa svojim drugim formatima. Ovaj zakon krvio se prezentira da on štiti trgovce. On neće zaštititi trgovce baš zbog toga što trgovci koji imaju više formata mogu seliti trgovce iz jednog u drugi. Zakon štiti trgovine kao zgrade", rekao je.

Posljedica - otpuštanje

Zbog zakona moglo bi doći do otpuštanja radnika, a benefiti prelijevanja prometa još nisu zabilježeni, barem kada je riječ o malim trgovcima.

"Otpušanje radnika još se nije dogodilo, no nije se dogodilo niti prelijevanje prometa. Kod malih trgovaca se nije dogodilo da promet koji su imali nedjeljom da im se prelio u druge dane. Dok je kod velikih trgovaca to možda i bilo, ali ne u 100 postotnom dijelu. Ono što se može primijetiti da se razvijaju novi formati, odnos supermarketi na benzinskim crpkama i tu se promet prelijeva“, tvrdi Budimir.

Predstavnik malih trgovaca istaknuo je i da zakon dugoročno neće dobro utjecati na trgovine.

“Ovaj zakon neće dobro utjecati na trgovine i to će vrijeme pokazati. Javit će nam se novi formati koji se do sad nisu bavili robom široke potražnje, prvenstveno ovdje mislim na benzinske pumpe i kioske, dok profesionalci, oni manje, kojima je to bio glavni posao nažalost morat će zatvoriti. Već imamo najave da će neki zatvarati svoje radnje“, smatra Budimir.

Žele razgovor, ali...

Moguće je poduzimanje i daljnjih pravnih koraka HUP-a, jednom kada im Ustavni sud dostavi svoju odluku u pisanoj formi.

"Teško je sada reći za bilo koje pravne korake. Mi smo to vidjeli iz medija kao i vi. Kada dobijemo to sve pismenopravni stručnjaci će vidjeti što se može napraviti.

Mislim da moramo i dalje nastaviti razgovarati s Vladom i sindikatima o izmjenama zakona za donošenje sveobuhvatnog zakona koje će regulirati područje rada nedjeljom. Što se tiče radnika, njih treba štititi zakon o radu, a ne zakon o trgovini“, zaključio je Budimir.

Treba reći da se o neradnim nedjeljama govori posljednjih 30 godina. Zadnjih 20 o tome je u dva navrata odlučivao Ustavni sud. 2004. godine Ustavni sud srušio je tu odluku zbog nejednakog pristupa. 2009. godine Ustavni sud rekao je da je Vlada tim zakon nije postavila jasan cilj.

Sada je čini se postignut savršen balans između svih želja i potreba. Predstoji nam vidjeti kako će se mali trgovci tome prilagoditi.

