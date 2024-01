Predstavnice ženskih udruga stale u obranu Severine i svih žena: Traže izmjenu obiteljskog zakona

Od kad je prijavila zlostavljača prošlo je više od pet godina i ne nazire se kraj. Tim više što je riječ o osobi s pozicije moći.

"Kad vi čitate zakone vi bi rekli svi smo mi zaštićeni, djeca, žene pogotovo, no to u stvarnosti ne postoji...djeca su ispitana 30 puta i da su mogli naći bilo što da im se ne vjeruje našli bi, ali ne nalaze i onda ih se ignorira", poručila je žena čiji je identitet ostao skriven.

I u ovom slučaju majka postane zlostavljač, a proces se nastavlja, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Ne vidim kraj, svi kažu kad djeca budu imala 18 godina. Zar je to rješenje, njima je djetinjstvo već uništeno, zar je to rješenje da čekamo 18 godina...kao i Severinin sin da čeka 18 godina, nije to osam dana, to su godine", izjavila je žena.

Potaknute posljednjim slučajem Severine, ženske udruge traže izmjenu obiteljskog zakona.

"Ali da ga izmijene iz temelja, po preporukama Grevio odbora, da se uvedu mjere koje osiguravaju stvarnu hitnost postupka, da se ukine obavezno savjetovanje za žrtve nasilja, da se prepoznaju djeca svjedoci konačno kao žrtve nasilja", napomenula je Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.

Svjestan je i resorni ministar da procesi traju predugo.

"Spora pravda nije pravda... Neprihvatljivo je da sudski procesi traju tri, četiri, pet i više godina. Poduzimamo brojne aktivnosti da ubrzamo postupke", istaknuo je Ivan Malenica, ministar pravosuđa.

Izjava predsjednika Vrhovnog suda podigla je tenzije, traže i stegovni postupak zbog povrede ugleda suda i dužnosti.

"U slučaju Severine za koju predsjednik Vrhovnog suda kaže, ona je moćna, slavna i bogata, stoji nasuprot njoj netko tko je puno moćniji", kazala je Sanja Sarnavka.

Zbog svega nije isključen ni još jedan prosvjed

