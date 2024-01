Najsnažniji rast cijena goriva u posljednja dva mjeseca: Stručnjaci strahuju da je to tek početak

Nakon sukoba u Crvenom moru, cijene goriva ponovo rastu. Za pun prosječan tank goriva trebat će izdvojiti dva do dva i pol eura više, ali stručnjaci strahuju kako je to tek početak rasta cijena.

Riječ je o najsnažnijem poskupljenju goriva u proteklih nekoliko mjeseci. Više informacija donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Ima onaj poznati financijski savjet koji kaže da treba brinuti za cente pa će euri brinuti sami za sebe. No, čini se da ovo poskupljenje od pet centi po litri ipak nije baš motivacija za građane da nahrupe na benzinske postaje i općenito u zadnje vrijeme viđamo sve manje one redove uoči tih značajnijih poskupljenja. Kao da su se građani na neki način naviknuli na te česte promjene cijena, a možda je to i stvar prelaska na euro. U svakom slučaju i tih pet centi poskupljenja nekako zvuči manje nego 40-ak lipa kako bi to bilo nekoć", izvijestio je reporter.

"Treba reći kako ove cijene čak nakon ovog poskupljenja će biti na istoj razini kakve su bile prije točno godinu dana i otprilike 20-ak centi ispod najviših cijena koje smo imali u proteklih godinu dana. Tako da još uvijek ima dosta prostora do tih nekakvih cjenovnih razine koje bi građani smatrali alarmantnima i koje bi u konačnici Vladu motivirale da reagira na neki način. No, ako se ovaj trend nastavi i ako opet za dva tjedana vidimo neko poskupljenje slično ovome, e onda će sasvim sigurno nervoza na cijelom tržištu rasti", dodao je.

Dizel ponovo skuplji

"To je zapravo pokazatelj koji najviše budi zabrinutost, poznato je da je Europa bila veliki uvoznik dizela iz Rusije i onda je nakon početka rata u Ukrajini i sankcija taj uvoz prestao i tu smo imali jedan streloviti rast cijene dizela i dizel je postao skuplji od benzina. Onda su se nakon nekog vremena uspostavili novi opskrbni pravci s Bliskog istoka i Azije te smo se vratili negdje sredinom prošle godine u 'normalnu' situaciju da je benzin skuplji od dizela", istaknuo je Biočina.

"No, sad vidimo da se to ponovo mijenja i ako taj rat u Crvenom moru dovede do toga da se i taj novi opskrbi pravac prekine, mogli bi vidjeti da se povijest ponovo ponavlja. To je loša vijest. Dizel je nekakvih 75 posto tržišta u Hrvatskoj, on je glavno gorivo za transport i za poljoprivredu i industriju, i kad on poskupi onda se to prelijeva na cijenu svih drugih proizvoda i zapravo dovodi do jačanja opće inflacije", objasnio je Biočina.

"Ako bi došlo do ozbiljnog zaoštravanja sukoba u Crvenom moru i eventualnog prekida transporta kroz sueski kanal, u svakom slučaju to bi se najviše osjetilo na tržištu dizela. To bi bio problem i za Vladu jer tu imaju najmanje prostora za intervenirati. Trošarina na dizel već sad je najniža i najbliže je minimumu koji Europska unija dozvoljava i tu bi bilo najmanje prostora za reagirati od Vlade, ali nadajmo se da se to ipak neće dogoditi", napomenuo je reporter.

