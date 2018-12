Građani Metkovića okupili su se na mirnom prosvjedu zbog tragično preminulog devetogodišnjeg dječaka. Traže žurnu izmjenu pravilnika kako bi pedijatri i Hitna mogli imati uređaj za detaljnu analizu krvi. Što Inicijativa Mame i tate Metkovića sada očekuje od sastanka s ministrom Kujundžićem, pitali smo Doroteju Nikolić iz navedene inicijative.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić pozvao je predstavnike inicijative Mame i tate Metkovića u Zagreb na sastanak, što je predstavnica te inicijative i potvrdila, naglasivši da je zadovoljna takvim razvojem događaja.

"Zahvaljujemo mu što će nas saslušati. Želimo samo prenijeti poruku da Metković ima problem i da je ministar taj koji treba pronaći rješenje. Želimo biti ministrove oči, obzirom da on nije ovdje i ne vidi situaciju", kaže Nikolić.

Poručila je da žele što bolju zdrastvenu skrb ne samo za Metković, već i za čitavo područje doline Neretve.

"Na geološki položaj Metkovića ne možemo utjecati. Smješteni smo gdje jesmo, doslovno na slijepo crijevo, želimo ono što se može popraviti, želimo bolju i kvalitetniju zdravstvenu skrb", dodaje Nikolić.

Ministar je rekao kako CRP analizator, koji je jedan od zahtjeva inicijative, nije potpuno rješenje, no Nikolić kaže da iako je tome tako da je to ipak prvi korak u rješavanju problema.

"Problem je što mi subotom popodne ne možemo doći do analize nalaza krvi sve do ponedjeljka. Ne želimo ponedjeljak čekati sa strepnjom", kaže Nikolić. Napominje kako bi to smanjilo i troškove zdravstva, jer svaki prijevoz do Dubrovnika ili Splita košta.

Na pitanje osjećaju li se Metkovčani sigurno kad je u pitanju zdravstvena zaštita, Nikolić naglašava kako je sigurno samo da može to biti i bolje.

"Sigurnost je za prvu ruku okej, ali idemo prema boljoj zdravstvenoj skrbi. Čuli smo da u Zagrebu pedijatrijske ordinacije imaju u svom sklopu analizatore. U čemu je problem? Zašto zagrebačka djeca to mogu imati, mislim svaka čast da imaju, ali zašto to Metković ne može imati?", pita se Nikolić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr