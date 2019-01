Vlada će na sjednici u petak donijeti odluku o izdvajanju sredstava za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite stanovnika doline Neretve.

Tim povodom je u četvrtak u Metkoviću održan sastanak kojem je prisustvovala i majka nedavno preminulog dječaka Gabrijela. Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je da je ovaj posjet nastavak razgovora koje ima s ravnateljem bolnice u Dubrovniku, županom i ravnateljem Doma zdravlja te inicijativom građana.

"Već dvije i pol godine govorimo o dnevnoj bolnici u Metkoviću, kao dijelu bolnice u Dubrovniku, a naravno da ćemo analizirati i druge potrebite stvari kako bi građani ovog dijela Hrvatske bili što bolje zaštićeni u zdravstvenom smislu", kazao je Kujundžić.



Najavio je da će u petak Vlada donijeti odluku o sredstvima namijenjenim metkovskoj dnevnoj bolnici. Razvoj buduće dnevne bolnice razvijat će se u fazama. "U prvoj fazi će se početi raditi s nekoliko dijagnostičkih djelatnosti, a potom širiti kad se naprave prostori. Bolest i bolesni ljudi ne mogu čekati", najavio je Kujundžić.

Na sastanku je bila prisutna i majka malenog Gabrijela koji je nedavno preminuo, a kamera Nove TV zabilježila je njezin susret i rukovanje s ministrom Kujundžićem. "Dominirala je tuga, na sastanku je bila i majka maloga Gabrijela", opisao je Kujundžić.

Dječak tragično preminuo od sepse

Podsjetimo, burne reakcije javnosti izazvala je tragična smrt 9-godišnjeg dječaka Gabrijela, koji je preminuo 11. prosinca od sepse. Prvi je put liječniku došao u Dom zdravlja Metković još 1. prosinca zbog kašlja. S grlom i plućima navodno nije bilo problema, no nakon nekoliko dana dobio je povišenu temperaturu te mu je njegova liječnica propisala antibiotik. No stanje mu se naglo pogoršalo te ga je otac dovezao na Hitnu u zgradi Doma zdravlja Metković.



Na Hitnoj je pregledan i pušten kući, no otac ga je istog dana navečer ponovno odvezao na Hitnu jer mu je bilo loše. Tamo su ga ponovno poslali kući uz uputu da se u ponedjeljak javi svojoj pedijatrici. No kako ona ujutro nije bila u smjeni, primila ga je tek treća pedijatrica. Stanje mu je već bilo jako loše pa je hitno prebačen u Split, ali već je bilo prekasno.