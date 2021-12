Danas je održana još jedna redovna zajednička sjednica Nacionalnog vijeća i Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Plenković se osvrnuo na pojavu omikrona u Hrvatskkoj, a nije štedio riječi ni na Milanoviću, a ni MOSTovcima.

Nakon sjednice Nacionalnog vijeća HDZ-a i Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković obratio se novinarima. Rekao je da su se osvrnuli na prošlotjedne događaje te je komentirao rast plaća.

"Ušli smo u fazu stvaranja novih radnih mjesta, a poseban akcenat stavit ćemo na aktivne mjere zapošljavanja. Sukladno tome očekujemo nastavak trenda rasta plaća", rekao je Plenković.

Komentirao je i pojavu novog soja u Hrvatskoj. "Omikron je sveprisutan, sve je više izvješća da se širi po brojnim zemljama. Mislim da moramo podsjetiti na mjere opreza, protuepidemijske mjere, uz cijepljenje koje je najvažnija mjera tu je i booster doza za sve kojima je prošlo otprilike šest mjeseci od primanja druge doze. Moramo biti oprezni - maske, prozračivanje, svi higijenski elementi, a za dalje očekujemo daljnje preporuke HZJZ i Ministarstva zdravstva", naveo je.

Premijer se dotaknuo i ukidanja ograničenja cijene goriva i naftnih derivata. "Nakon što smo pravodobno reagirali i spriječili rast cijena, sada kada imamo jasan signal o trendu koji će se promijeniti, gdje će cijene biti niže, ukinuli smo tu uredbu. Na taj način prepuštamo tržištu da regulira cijenu goriva. Mislim da je to dobro i korisno", rekao je.

Oštro po Milanoviću

"On gdje god ode, meni je žao ovih koji ga zovu. Mislim da to postaje malo redundantno i gubi smisao. Ako je to robotika, od robotike ništa, ode na SUVAG, od SUVAG-a ništa... On gdje god ode, nitko ne zna na što je došao. Odjeci su stalno neke svađe, komentari, uvrede… Mislim da je to redundantno i gubi se cijeli smisao. Nebitno, ovo što priča je bez veze. Gubljenje vremena mi je komentirati njegove teme i konstrukcije. Bavimo se mi bitnijim temama", osvrnuo se na današnje izjave Milanovićeva posjeta Komiži.

Danas je premijer održao sastanak s HBK-om. "Meni nije jasno kako je tijekom jutra to priopćenje dobilo u medijima neki spin ili krivu interpretaciju da se biskupi protive COVID potvrdama. To je mogao samo netko jako zlonamjeran tako prenijeti ne bi li konfrontirao HBK s Vladom. To je neistina. Razmotrili smo na redovitom sastanku niz tema. Ostavljen je izbor onima koji se žele cijepiti da se cijepe, a oni koji ne žele imaju alternativu testiranje, pa se u zajedničkoj izjavi podržalo i testiranje i naglasila se i svrhovitost COVID potvrda. Postigli smo suglasje i ništa nije u kontradikciji", objasnio je.

Nije štedio MOSTovce

Opleo je i po Boži Petrovu koji je govorio da je svojim roditeljima preporučio cjepivo Pfizer, a onda javno zagovarao ivermektin. Još jednom je MOST-ovce optužio za populizam.

"Postoje na političkoj sceni oni koji su dobili većinu i oformili Vladu, to smo mi. Prije nego smo oformili Vladu, sjećate se, ja sam pozvao sve partnere na sastanak. Oni su svi odbili. Odbili su da otvoreno razgovaramo o temama koje su bitne. Kod njih vlada frustracija. Stožerokracija je njihov novi trend. To su destruktivni akteri koji imaju tešku frustraciju jer su oporba. Ja to razumijem, ali postoji racionalna i iracionalna frustracija. Ovo je iracionalna. Petrov, primjerice, u Saboru dođe i kaže da je preporučio roditeljima Pfizer, a njegovi zastupnici odu na trg i zazivaju ivermektin, lijek za životinje", komentirao je premijer Plenković.

Također, komentirao je i prosvjede.

"18. prosinca se neće dogoditi ništa. Ovaj koloplet aktera... Ima onih koji naivno misle da nema korone. Ovi koji umiru na intenzivnoj njezi, umiru tek tako jer nemaju što raditi. Ali postoje i paraziti politički. Koji bi htjeli nešto ušićariti na temama poput ovih", rekao je.