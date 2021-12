Premijer Andrej Plenković prozvao je u petak predsjednika Republike jer je rast cijene kupljenih borbenih aviona Rafalea nazvao skandalom pa je Zoranu Milanoviću spočitnuo da "očito ne zna, ne prati, ne čita i sada zamajava hrvatsku javnost pola godine kasnije".

"On je imao prigodu sudjelovati u procesima, nije sudjelovao, sada ex-post nakon što je ugovor potpisan nastoji, ne znam, komentirati što - da je neobično da kada se nabavlja vojna oprema ovog tipa da, ako je nešto cijena bila u siječnju 2020. da će doći do svojevrsne indeksacije u otplati rata koja se radi po jednoj formuli kako se radi za nas kad je riječ o poslu s Francuskom, tako bi se radilo između Francuske i neke druge zemlje ili pak i Hrvatske i neke treće zemlje da smo izabrali", rekao je Plenković novinarima u Crnoj Gori.

Predsjednik Zoran Milanović prošli petak je skandalom ocijenio rast cijene kupljenih francuskih borbenih zrakoplova Rafalea koja s 990 milijuna eura ide prema 1,2 milijardu eura.

"Kako smo krenuli - od onog što je najavljeno, 990 milijuna eura, što je dosta, ali to ne može biti besplatno, do onoga što je u međuvremenu kao na cajgeru počelo rasti - tu će se još napraviti razlika od koje smo mogli opremiti kompletnu kopnenu vojsku s Bradleyima, protuoklopom i PZO-om. To je ono što uopće nemamo i od čega se odustalo bez ikakvog obrazloženja", ustvrdio je Milanović.

"Sklopljen 'normalan posao'"

No Plenković ističe da je sklopljen "normalan posao".

"Što je bit, da hrvatska javnost shvati. Ono što ćemo konačno otplatiti bit će u pravom iznosu novca cijena od 999 milijuna eura na dan ponude. To je cijela bit i riječ je o jednoj jednostavnoj indeksaciji, PDV plaćamo sami sebi", dodao je premijer.

Izjavu predsjednika Milanovića nazvao je tlapnjom.

"Prema tome, sve su to tlapnje onih koji bi željeli, valjda iz ljubomore, dovesti u pitanje sjajan posao jačanja HRZ-a i hrvatske vojske. To kada mi netko nakon što je posao, koji je trajao dugo, krene filozofirati - znači da nije pratio", rekao je Plenković.

Odluka donesena u svibnju

Hrvatska vlada odluku o prihvaćanju francuske ponude donijela je u svibnju, a prije toga je održana i sjednica Vijeća za obranu na kojoj je bio i hrvatski predsjednik.

Milanović je tada tvrdio da "sve zna", naveo je Plenković i spočitnuo mu da "očito da ne zna, ne prati, ne čita i sada zamajava hrvatsku javnost pola godine kasnije".

"Kao vrhovni zapovjednik, moraš malo paziti, čitati papire", dodao je.

Plenković je u jednodnevnom posjetu Crnoj Gori. Sudjelovao je na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative (SEI) i susrest će se s bokeljskim Hrvatima.