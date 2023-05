Vladina porezna reforma ima sve više protivnika. Najavu ukidanja prireza kritizirao je i predsjednik Milanović. No, tko se može nadati većoj plaći ako se prirez doista ukine, izračunao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Je li ministar financija obećanje o ukidanju prireza dao tek onako ili će to stvarno provesti? Dok Primorac najavljuje da će cjelovitu poreznu reformu tek predstaviti, jedan od onih koji želi čuti detalje je i predsjednik Zoran Milanović.

"Ministar koji je došao jučer, čije ime 90 posto Hrvata ne zna, 70 posto ne zna kako izgleda. On govori o nečemu što je toliko važno, Plenković šuti. I sad se ja moram izlagati i govoriti na hipotetskoj osnovi. Što ako", zapitao se.

No, i na hipotetskoj osnovi, većina građana od toga neće imati koristi. Ukidanje prireza trebalo bi dovesti do većih plaća. Ali čijih plaća? Kada bi se u ovom trenutku ukinuo prirez, od sto građana njih šezdeset to na svojim isplatnim listama ne bi osjetilo. Razlog je jednostavan. Zato što ni sada prirez ne plaćaju. A ne plaćaju ga jer imaju niske plaće.

"Većina ljudi koji imaju nekakve niže, pa čak i srednje plaće, od toga neće imati nekakve velike koristi iz razloga što mnogi od njih uopće nisu obuhvaćeni oporezivanjem dohotka. Ako nema poreza na dohodak nema ni prireza", istaknula je ekonomistica Marijana Ivanov.

Znači, koristi će imati svi oni s višim plaćama. Samo ako ne žive u Koprivnici, Samoboru, Čakovcu i desecima drugih gradova i općina gdje je prirez nula. Tamo doslovno nitko neće imati veću plaću zbog njegovog ukidanja. Ali zato u metropoli...

"Ako gledamo u Zagrebu, stopa prireza je vrlo visoka, Zagreb je ujedno grad gdje su plaće najviše, pa ako ukidamo prirez ispada da će plaće rasti tamo gdje su ionako najveće", potvrdila je Ivanov.

No, ako već nije socijalna, može li ukidanje prireza barem biti pro-demografska mjera? Kada bi se ukinuo prirez Zagrepčanin koji nema djece, a ima prosječnu hrvatsku plaću, dobio bi povišicu od oko 27 eura. Zagrepčanin koji ima jedno dijete dobio bi nešto manju povišicu od 16 eura. Zagrepčanin koji ima dvoje djece dobio bi vrlo malu povišicu, tek pola eura. A svaki građanin koji ima troje i više djece ne bi dobio nikakvu povišicu.

Povišice tako čekaju imućnije, s manjim obiteljima, u velikim gradovima. Što mogu očekivati svi ostali? Saznat ćemo kad i ako Vlada svoje planove napokon i službeno predstavi.

