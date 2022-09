Svijet se suočava s velikom krizom, ponajprije zbog rasta cijena energenata s obzirom na rat u Ukrajini. Ni Hrvatska, uz stare domaće boljke, nije izuzetak, a veliki posao koji je tek čeka je uvođenje eura. Nad svijetom od jutros visi još jedna prijetnja ruskog predsjednika.

''Od početka upozoravam da je ovo užasno opasna situacija. Natežem se i rječkam s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova sakoa'', kazao je predsjednik Zoran Milanović odgovarajući prijeti li svijetu opasnost nuklearnog rata.



''Pobijediti, dobiti, Rusija mora toliko oslabiti da ne može napraviti ništa slično. Vidimo da ona uporno nastavlja... '', kazao je i upozorio da je Hrvatska članica NATO-a, nije nuklearna sila.



Upitan ima li Hrvatska plan ako dođe do nuklearnog rata, istaknuo je da Hrvatska nije sudjelovala u ključnim odlukama i da nije na to mogla utjecati.



''Meni preostaje jedino da nekako olakšam dušu, ali nisam zbog toga da bih olakšao svoju dušu i napravio štetu Hrvatskoj - pazim što govorim, ali između toga da ne govorim ništa i klimam glavom i da govorim nešto, izabrao sam da govorim nešto'', kazao je Milanović.



''“Niti smo Poljaci, niti smo upali u Ukrajinu, niti smo donosili ključne odluke. Ušli smo u NATO s primarnim ciljem da nas Amerikanci zaštite od barbarizma i opasnosti iz Beograda. Dakle, niti nas se pita niti dodatno sudjelujemo. Svaka odluka treba biti dobro balansirana. A ne da netko to koristi za osobni probitak'', istaknuo je.



''Ukrajina nije članica NATO-a.... Ne možemo se obećavati svakome'', naglasio je predsjednik nakon sudjelovanja na 14. konferenciji Dan velikih planova.



Komentirao je i najonovije uhićenje po nalogu EPPO-a: 'Nama se stalno spočitava da krademo europski novac, a to je naš novac.... Mi smo jako tanko iznad vode i onda živiš stalno u strahu da će doći europski istražitelj - to je naš novac, a ne europski novac. Ako ga i ima, to je vrlo malo''.



Govoreći o altualnoj gospodarskoj situaciji i udaru na standard građana, osvrnuo se na pitanje plaća i rekao da će one morati rasti. ''Poslodavci bi da ljudi rade besplatno i rade sve da troškovi budu što manji''.



Vlada je nedavno predstavila paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, no mnogi se pitaju hoće li to biti dovoljno.



Bliži se i kraj godine i mnogi se pitaju kako će rast cijena kojem se baš i ne nazire kraj, a siječanj donosi i novu službenu valutu, utjecati na njihov život i poslovanje, pogotovo jer se mnogi još nisu oporavili nakon koronakrize.



Rat u Ukrajini traje već više od pola godine, a ruski predsjednik Vladimir Putin upravo jutros je odaslao svijetu još jednu zabrinjavajuću i zastrašujuću prijetnju, a nad svim ovim problemima nadvija se još jedan, i to najveći - klimatska kriza.



U cijelom tom kolopletu u Hrvatskoj je iz vida teško izostaviti element korupcije, a na tom polju glavna tema ovih dana je pljačka plina u Ini.



Kako živjeti, kako poslovati, što planirati... dok je budućnost tako neizvjesna, koje rizike preuzeti, samo su neka od pitanja kojima se već bave i još će o njima raspravljati brojni akteri društvenog života.



Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Sandra Švaljek, vlasnik i predsjednik Uprave Energia naturalis Grupe Pavao Vujnovac i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te predsjednik Uprave Plive Mihael Furjan podijelit će također svoja razmišljanja na 14. konferenciji Dan velikih planova - kako pripremiti tvrtku za poslovanje u 2023. godini, u organizaciji poslovnog tjednika Lider.