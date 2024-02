Milanović kaže da ima informacije o Turudiću: "U slučaju tog tipa postoje ozbiljne sigurnosne zapreke"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća u povodu Dana grada. U obilasku grada, rekao je kako kao mu se čini super nova odluka o apartmanima u Dubovniku, te rekao kako ni njegov prijatelj u Austriji ne može "renati" ako ne živi tamo.

O štrajku sudaca, rekao je kako su djelomično u pravu, a djelomično nisu te da Vlada mora paziti da ne obećava previše svima, a onda ne da nikome ništa.

Turudić ne smije biti GDO

Na upit novinara o odlasku Charlesa Michela i Plenkovićevim ambicijama u Europi, Milanović je ponovio da Plenković sto posto ide u Bruxelles, "Obećao sam gradonačelniku da neću đonom ovdje na Plenkovića, da mu ne uprskam feštu", rekao je u šali Milanović.

Zatim se dotaknuo budućeg šefa DORH-a Ivana Turudića: "Ja znam neke stvari i neke stvari su zapisane, a u slučaju tog tipa, jer moram ga tako nazvati, postoje ozbiljne sigurnosne zapreke i za sada Plenkoviću dajem, kako se kaže, benefit sumnje, da možda još ne zna, ali mora se informirati. Pričekat ću još koji dan u nadi da je ovo sve zabuna, ali reći ću vam da Turudić ne smije biti na toj funkciji", naglasio je.

Milanović je ponovio da on nema ovlasti kojima bi zaustavio izbor glavnog državnog odvjetnika te je rekao kako on to ne može stopirati. "Ali to može samo Plenković. Ja polazim od toga da mu neke stvari, kako on voli reći, nisu prinijete pozornosti", te ponovio da će mu dati nekoliko dana.

"Ono što sam ja saznao i što sam vidio, nema veze s onim što znaju zastupnici", komentirao je zahtjev Karoline Vidović Krišto da objavi sigurnosnu procjenu Ivana Turudića iz 2019. godine. "Ja znam što je zapisano, inače bih govorio po sjećanju koje je precizno, ali ja imam jedno i drugo, jednostavno, taj čovjek ne može biti ni sudac".

Nije htio otkriti koje su to informacije koje zna, ali je naglasio: "Radi se o najozbiljnijoj situaciji ove vrste u kojoj je Hrvatska bila do sada", te ponovio da će više reći u roku od nekoliko dana.

Zoran Milanović će kasnije poslijepodne sudjelovati na svečanom otvorenju Feste sv. Vlaha. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrade Grada Dubrovnika za 2023. godinu.