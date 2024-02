Slijedi li kaos na granici? Konvoj kamiona sve bliže, organizatori najavljuju dolazak tisuće vozila

Dvostranački pregovarači u američkom Senatu objavljuju u petak dugo očekivani, politički senzitivan sporazum o zaustavljanju prelazaka migranata preko granice SAD-a i Meksika

Taj se zakonski prijedlog već se suočava sa značajnim protivljenjem republikanaca u Senatu i Zastupničkom domu koji su na strani Donalda Trumpa, favorita za republikansku predsjedničku nominaciju.

Senatorica Kyrsten Sinema, jedna od troje dvostranačkih pregovarača koji su mjesecima radili na dogovoru o granici, izjavila je da će sporazum na kojem rade okončati praksu puštanja migranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku granice, pružiti hitnu ovlast za zatvaranje granice i obnoviti sustav azila u SAD-u. "Mijenjamo politiku dramatično", rekla je ta nezavisna senatorica iz Arizone.

Granica SAD-a i Meksika glavno je pitanje za republikance, s rekordnim brojem migranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku u SAD otkako je Biden preuzeo dužnost 2021. godine. Američka granična patrola uhitila je oko 2 milijuna migranata na granici u 2023., što je slično rekordnom broju tijekom prve dvije godine Bidenovog mandata.

Istovremeno, konvoj kamiona u subotu se očekuje na spornom graničnom prijelazu Eagle Pass koji je u središtu prijepora vladini dužnosnika Teksasa i saveznih američkih vlasti. Granična patrola zatvorila je područje na rijeci Rio Grande i ogradila ga žilet-žicom, na mjestu koje je jedno od najslabijih točaka i mjesto najčešćih ilegalnih prelaska ilegalnih migranata.

Organizatori skupa najavljuju dolazak tisuće kamiona na američko-meksičku granicu, no prema izvještajima s terena tek se oko 50 automobila, kamiona i kamp vozila pridružilo konvoju kroz Dripping Springs u Teksasu. Nadaju se da će im se pridružiti još vozača, dok građani bodre vozila koja prolaze autocestom, javlja Forbes koji prenosi izvještaje više lokalnih medija o svega nekoliko desetaka vozila na drugim rutama.

JUST IN: "Take our Border Back" convoy has departed from Norfolk, Virginia for Eagle Pass to protest against Biden's open border.



The organizer, Craig Hudgins, says he wants to show his support for the Texas National Guard as they defend Texas.



Hudgins estimated that a whopping… pic.twitter.com/Ia6zbsTrPT