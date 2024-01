Šef Europskog vijeća komentirao prijevremeni odlazak: "Postoji puno alata, ako ima političke volje, da se izbjegne Viktor Orban"

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, bivši belgijski premijer, objavio je u subotu da se odlučio kandidirati na europskim izborima u lipnju. Time bi prestao biti šef Europskog vijeća, skupine čelnika vlada 27 članica EU-a, prije nego što mu istekne mandat krajem studenoga.

Budući da će Mađarska predsjedati Vijećem EU-a od početka srpnja do kraja prosinca ove godine, mađarski premijer Viktor Orban mogao bi predvoditi sastanke ako bude potreban privremeni nasljednik.

Orban se protivio mnogim inicijativama EU-a za potporu Ukrajini i široko je kritiziran zbog potkopavanja demokratskih prava u Mađarskoj.

"Želim jasno reći da bi u svakom slučaju u lipnju trebala biti donesena odluka o mom nasljedniku, a parlamentarna odluka u srpnju, tako da Europskom vijeću bude lako odlučiti o stupanju mog nasljednika na dužnost", rekao je Michel novinarima.

"Postoji puno alata, ako ima političke volje, da se izbjegne Viktor Orban", dodao je.

Michelov potez dolazi u ključnom trenutku za diplomaciju EU-a dok blok nastoji održati potporu Ukrajini te odgovoriti na krizu na Bliskom istoku i sporove s Kinom.

"Odluka Charlesa Michela da prijevremeno napusti predsjedanje Europskim vijećem kako bi nastavio političku karijeru kao zastupnik u Europskom parlamentu nije samo sebična nego i neodgovorna - otvorit će put Viktoru Orbanu, koji će tada biti predsjednik rotirajućeg predsjedništva Vijećem EU-a, da preuzme #EUCO do novog imenovanja", objavio je Alberto Alemanno, profesor europskog prava na francuskom sveučilištu HEC, na platformi X.

