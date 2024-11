Milanović: "Svoje poslove moramo voditi sami, u Europi nema zajedničke politike"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u svećanoj sjednici u Zadru povodom ovilježavanja Dana Grada i svetkovine sv. Krševana.

Okupljenima se obratio prigodnim govorom koji prenosimo u cijelosti.

"Moramo voditi svoju politiku i svoje poslove sami, vlastitom pameću i procjenama, uz dogovor s partnerima koji su nam saveznici, ali nam nisu gospodari. Ako smo ikad imali kompleks podređenosti – a ja želim vjerovati da ga Hrvati nisu nikad niti imali - sada je vrijeme da ga se zauvijek riješimo. Nema više, hvala Bogu, ni Beograda, ni Pešte, ni Beča, ni Berlina. U ključnim stvarima postojimo samo mi“, rekao je predsjednik Milanović.

Podsjetio je pri tome kako u prošlosti nismo imali utjecaja na mnoge odluke, ali "danas imamo utjecaja više nego ikada“. U tom je kontekstu govorio i o hrvatskim saveznicima.

"Znamo tko su nam saveznici, to je zapadni svijet, prije svega Europa koja bi trebala imati zajedničku osmišljenu politiku, ali ne onu u kojoj će Nijemci i Francuzi voditi glavnu i jedinu riječ“. Ali, realnost je takva da zajedničke politike nema, kazao je i kao primjer naveo NATO misiju na Kosovu u koju je u četvrtak ispraćen novi hrvatski kontingent.

"Tamo ne sudjeluju sve članice NATO-a, nego one koje hoće. Toliko smo jedinstveni da pet država još uvijek nisu priznale Kosovo, nakon dvadeset godina. To je ta zajednička politika. Kako u takvom okružju voditi zajedničku politiku, ako se ne slažemo oko temeljnih stvari kao što je pravo jednog naroda da ima svoju državu. To je realnost u kojoj živimo“, upozorio je predsjednik Milanović.

Poručio je i da valja: "Biti lojalan, korektan s onima koji su ti saveznici i partneri i nikada im ne raditi iza leđa, a svoje planove, ciljeve i ambicije objaviti, ali čuvati u grudima“.

O europskim fonodvima

Osim o položaju Hrvatske u svijetu, govorio je i o važnosti europskih fondova za daljnji razvoj Hrvatske.

"Europski fondovi su minimalna kompenzacija koju trebamo iskoristiti do zadnjeg eura. Mi smo Europskoj uniji dali puno – otvorili smo vrata, Ustav i tržište, omogućili slobodno kretanje i primjenu pravila otvorenog tržišta. Kao mala nacija, borimo se za svoj identitet i resurse, zato europska sredstva moramo koristiti pametno,“ istaknuo je Predsjednik Republike.

Upozorio je na izazove, poput negativne platne bilance. "Više uvozimo nego što izvozimo. Ne mislim samo na materijalne stvari, robe, mislim i na usluge, turizam, koji je potreban i nezamjenjiv. Hrvatska se mora izdići iznad prosjeka, jer ovo dugoročno nije nikakvo rješenje“, rekao je i naglasio kako će i poboljšanje kreditnog rejtinga imati smisla samo ako će rezultirati povećanjem izvoza roba.

"Smisao pozitivnog kreditnog rejtinga nije da gledamo kakav će imati efekt na sljedeću predizbornu anketu, nego da vidimo tko će stvarno doći u Hrvatsku i položiti svoj novac ovdje, a to znači svoju sigurnost i očekivanja, svoje povjerenje u pravosudni sustav i u političku klasu“, pojasnio je Predsjednik Republike.

