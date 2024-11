Hrvoje Krešić je u podcastu Krešendo razgovarao s nekadašnjim predstojnikom ureda Kolinde Grabar-Kitarović, Domagojem Juričićem, te Vitom Turšićem, koji je prvo bio predstojnik ureda Ive Josipovića, a potom je ostao na Pantovčaku kao savjetnik Kolindi Grabar-Kitarović.

U Krešendu su se, između ostalog, dotakli i pitanja koliku slobodu predsjednici imaju kada je u pitanju osobni izgled i stil.

"Vodi se računa o tome, a to uglavnom radi protokol jer se moraju poštovati pravila protokola. Casual u Uredu predsjednika znači samo jedno – da nemate kravatu. To je sve. Neki su krivo protumačili da možete nositi tenisice i traperice. To ne dolazi u obzir", rekao je Turšić.

Juričić je pojasnio da protokol ne vodi računa o stilu, nego o pravilima odijevanja.

"Kada je bitno da žena stavi maramu, treba li ti leptir mašna i crno odijelo. Stilski to ovisi o predsjedniku ili predsjednici i ljudima koji o tome daju savjete. Kod gospođe Grabar-Kitarović se znalo dogoditi da nas pita što mislimo o različitim kombinacijama", ispričao je.

Turšić je Ured hrvatskog predsjednika usporedio s uredom francuskog.

"Recimo, frizer bivšeg predsjednika Françoisa Hollandea – to znam slučajno jer smo bili u posjetu – ima plaću 4000 eura. On frizira samo predsjednika da bi dobro izgledao kad se pojavi na događajima ili u medijima", istaknuo je.

"U Hrvatskoj je bilo problema kad su pojedini savjetnici ili predsjednici imali prekratke hlače, pretijesnu košulju ili sako koji se ne može zakopčati, kravatu koja ne paše uz košulju", dodao je.

To se događa, nastavio je, jer nitko ne vodi računa o tome.

"U Uredu predsjednika ima frizeraj, postojao je i maser, ali tamo su sada prazne prostorije jer se ljude ne zapošljava. Mislim da bi doista reakcija i medija i javnosti bila burna da se to dogodi, ali mislim da bi se o tome trebalo razmisliti jer je zbilja važno kako ljudi izgledaju. Ne rađaju se svi sa stilom, kao nas trojica", našalio je Turšić.

