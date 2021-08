Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i ministar zdravstva Vili Beroš u Jelsi su sudjelovali u sjednici lokalnog vijeća. Milanović je pozvao ljude da se cijepe, ali kritizirao rubno ugrožavanje ljudskih sloboda zbog mjera. Beroš pak smatra da je uzrok problematičnih mjera velik broj necijepljenih.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jelse te ocijenio kako Jelšanke i Jelšani lijepo, dobro i skladno razvijaju svoju zajednicu. Dodao je također da svako ljudsko društvo i politika treba krenuti od nesmetanog prava i mogućnosti ljudi da se organiziranju i udružuju u sve ono što nije subverzivno i rušilačko.

"Odavde počinje politika. Države imamo puno, i bez dosta države i nećemo moći. To je, prije svega, hrvatska država kojoj dugujemo lojalnost, koja je naša nacionalna, građanska država. Ima svoj teritorij, ima svoje granice, otvorene, ljudske prozračne, ima svoje običaje, svoju povijest, ima i svoje predrasude“, rekao je Milanović.

Podrška svakome, dodao je, tko se bori za takav status Hrvatske u Europi. Jer, istaknuo je, Europska unija nije ono što je zamišljeno prije puno godina, ali ona je dobra stvar.

"U tom svijetu borimo se za svoj interes, a tko god to radi u Jelsi, u Starom Gradu na Hvaru, po meni dobro radi“, rekao je Milanović na sjednici Gradskog vijeća koja se u prigodi obilježavanja Dana općine održala na Trgu sv. Ivana.

Podsjetio je da se Hvarani bore za čist otok

"Imate problem s odlaganjem otpada, to nije lako organizirati. To zahtjeva kolektivnu akciju, ta kolektivna akcija mora krenuti odavde, a država je tu da pomogne“, istaknuo je.

Na sjednici je bio i ministar zdravstva Vili Beroš, izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, koji je rekao da su turistički parametri sjajni i istaknuo da je to posljedica promišljanja Nacionalnog stožera civilne zaštite još od ožujka, ali i svih koji mjere poštuju. Pozvao je na oprez "jer se ne zna kakvo će stanje biti na jesen" te dodao da je cijepljenje jedini izlaz iz krize.

Beroš je izvijestio i da je više od 1,678 milijuna ljudi odnosno 49,7 posto odraslog stanovništva u Hrvatskoj cijepljeno i ustvrdio da "oni koji nisu cijepljeni predstavljaju rezervoar za mogući nastavak novih varijanti koronavirusa".

"Još smo u 'narančastom', ali naše pozicioniranje po ECDC-ovoj ljestvici je nestabilno, brojevi koji rastu upozoravaju da je virus među nama, i uskoro bi se ta slika na ljestvici mogla pokvariti. To neće prekinuti turističku sezonu, ali ako dođe do razbuktavanja pandemije, to može poremetiti zdravstvene planove i planove za postsezonu", rekao je Beroš.

Milanović: Na rubu zadiranja u ljudske slobode

Beroš je istaknuo da se u resoru zdravstva očekuju potrebne velike reforme i da je zdravstveni sustav opterećen mnogobrojnim problemima, a ova je kriza, kaže, naglasila sve što je dobro u zdravstvenom sustavu, ali i mnoge negativnosti.

Osvrćući se na pandemiju koronavirusa i Berošev govor, predsjednik Milanović je ocijenio da "već godinu dana živimo u nenormalnim okolnostima, na rubu zadiranja u prostor ljudskih sloboda za koje su potrebna čvrsta, jasna i svima razumljiva opravdanja".

"Za sada se držimo, a ono što vidim najugroženijim je mentalno zdravlje ljudi. Ovo će proći. Podržavam ministra i podržavam svaku razumnu i upornu politiku koja za cilj ima dobro. Dakle, cijepite se i time će veći dio problema biti riješen“, poručio je Milanović.

Dodao je kako predrasude prema znanosti i prema nečemu što je bazirano na dokazima, na istraživanju, na metodi pokušaja i pogreške u kojoj je uspjeh garantiran, a pogreška minorna ili svedena na minimalnu statističku grešku nisu pametne.

"Ovo što je zadnjih godinu i pol dana razvijeno je jedan od najvećih trijumfa u povijesti ljudskog znanja, ljudske organizacije i sinergije. Primjer je sinergije, pameti i novca u kratkom vremenu. Cijepimo se!“, pozvao je Milanović.