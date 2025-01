Dnevnik Nove TV otkriva što je na listi proizvoda sa zamrznutim cijenama: "Ono što je poskupjelo, poskupjelo je"

Koji će to proizvodi poskupjeti i zašto i je li postignut dogovor oko 50 proizvoda kojima vlada planira zamrznuti cijenu, otkrio je gost Dnevnika Nove TV Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovine.

S njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Danas je bio inicijalni sastanak na kojem je premijer prenio namjere sastanka, radi se o zamrzavanju cijena osnovnih namirnica, to je kruh, brašno, smrznuta prehrana, voće i povrće koje se najviše prodaje - naranča, banana, luk, đumbir, ali i neke mesne prerađevine, ima svega", rekao je.

"Prijedlog Vlade je 20 artikala koji bi se dodali na postojećih 30. I još je dan prijedlog o 30 artikala o kojima bi se moglo raspravljati", poručio je.

Rekao je da na sastanku nije bilo povišenih tonova.

"Sastanak je bio korektan, nije bilo razloga za povišene tonove. Složili smo se i na neki način došli do toga da treba malo preciznije definirati tu listu. Primjerice, ne mogu na popisu biti sve šunke. Moj je stav, ali i stav većine HUP-a je da u ponudi mora biti šunka po cijeni koja se već bude dogovorila. Ne možete držati po istoj cijeni brendiranu robu i robu no name", istaknuo je.

Upitan je što s onim proizvodima koji su na listi, a nema ih na policama trgovinama.

"To je samo sa Zewom, što se tiče wc papira, jer ona je skuplja u nabavi", rekao je.

Vezano uz poskupljenja, Evačić je rekao da će u Hrvatskoj vjerojatno poskupjeti tjestenina.

"Strašno poskupljuje tjestenina u Italiji. Na burzama ide cijena ulja gore, no ona je na listi zamrznutih proizvoda. Ono što je poskupjelo, poskupjelo je. Najava je poskupljenja piletine, kave i čokolade, ali i kozmetike", rekao je i dodao da će cijena jaja ostati ista.

Odgovorio je i na pitanje zašto je hrvatski namaz skuplji na polici od austrijskog.

"Možda se netko od proizvođača zaigrao, čuo sam danas priču da trgovci različito maržiraju domaće i strane proizvode. Postotno trgovačka marža se kreće plus minus jedan posto već par godina. Međutim, i trgovcima rastu troškovi."

Upitan je kako onda objašnjava veliki profit trgovačkih društava koji u prosjeku imaju dobit od 30 posto.

"Ne, to je 10 posto. Neprofitna marža se kreće u Hrvatskoj oko 2,5 posto. To je ono što trgovcu nakon svega ostane. Nakon plaćenog poreza, najmova, zaposlenika", objasnio je.

Evačić je dodao ako cijena u nabavi poraste 5 posto, ne mogu se ne dizati cijene.

"Ne možemo reći - nećemo dizati cijenu 2 mjeseca dok se ne potroše stare zalihe. Ne možete 5 posto dodatnog troška amortizirati ako vam je ukupna zarada na kraju godine 2,5 posto."

"Neka kupci na kraju procjene, ima trgovaca u Hrvatskoj i previše. Mislim da kupac u Hrvatskoj uvijek može birati akcije kod trgovaca", zaključio je.

