Digitalne COVID potvrde su iznimno korisne, a uvoditi obavezno cijepljenje prema svima generalno nećemo, kazao je premijer Andrej Plenković komentirajući aktualna pitanja na konferenciji za medije u Banskim dvorima nakon sastanka s generalima vezano uz zamolnice iz BiH u vezi akcije Bljesak.

Objavljena je nova koronakarta koja jasno pokazuje da se stanje u Europi mijenja nagore, a još jedan dio Hrvatske je postao narančast - nakon obale tom je bojom označen i Zagreb.



''Brojevi donekle rastu, još to nije pretjerano zabrinjavajuće, ali je logično. Što se tiče Zagreba, to je normalno, ljudi idu na more pa se vrate s koronom. Puno više ljudi je u Hrvatskoj i moramo dati svoj doprinos da što dulje budemo u narančastom. Tome možemo pomoći svi ako se cijepimo. Poruka broj jedan svima koji se nisu cijepili: cijepite se, molim vas. Cjepivo je tu da nas štiti. Ne slušajte demagoge, nego one koji se u ovo razumiju. Pokušajmo naučiti neke lekcije i ponašati se da imamo što manje štete'', kazao je premijer Andrej Plenković komentirajući najnovije podatke vezane uz koronavirus u Hrvatskoj.

Kazao je i da će razmotriti sve mjere kad se vrate s godišnjeg odmora, a na tom tragu je i pitanje hoće li Hrvatska poći putem zemalja, a sve ih je više, koje na određene načine uvode COVID potvrde kao obavezne, baš kao i cijepljenje pa se sve češće postavlja pitanje hoće li i Hrvatska tim putem.



''COVID potvrde su vrlo korisne, pomažu nam, daju nam jednu vrstu jamstva, sigurnosti. Možemo na različite načine pametno koristiti COVID potvrde, a uvoditi generalno obvezno cijepljenje nećemo, to uopće nije sporno'', zaključio je Plenković te dodao: ''Meni su jednako važni i oni koji su se cijepili i oni koji nisu''.

Pogledati programe kandidata za predsjednika Vrhovnog suda još, kaže, nije imao vremena: ''Ništa se nije promijenilo u odnosu na naš stav, Vlada i vladajuća većina nikada nije bila a priori protiv nekog kandidata. U ovom trenutku nemam što dodati''.

Što se tiče stanja na Baniji nakon potresa i teških uvjeta u kojima preživljavaju tamošnji stanovnici, Plenković je rekao da je zasad od lakše oštećenih kuća obnovljena 291, a u tijeku je obnova 461 kuće. Trenutno se uklanja 25 objekata, dijeli se hrana, saniraju se bunari i ceste.



''Vlada donosi svakog mjeseca odluku da snosimo troškove električne energije, nema plaćanja cestarina. U javnoj raspravi je dokument koji se odnosi na revitalizaciju Banovine. Mi smo u kratkom roku uspjeli osigurati kontejnere onima kojima su potrebni. Svi su mogli dobiti drugi smještaj, nije bilo aktera koji nije ponudio smještaj. Ljudi su htjeli ostati pored svojih kuća, stanova, stoke. Doživjela je Banovina teške trenutke i još prije 30 godina''.