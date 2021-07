Predsjednik Zoran Milanović nazočio je svečanoj prisezi ročnika u Požegi. Komentirao je epidemiološku situaciju u RH, ali i moguću kandidaturu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza.

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Požegi gdje je prisustvovao svečanoj prisezi 31. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni "123. brigade HV".

Predsjednik je komentirao moguću kandidaturu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza.

"Ja ne bih imao ništa protiv, ali to je za godinu dana. Draže mi je da je ona, ali polako, jer to je za godinu dana i to je daleko i to se ne pušta u javnost. Te stvari se rješavaju u tišini. To bi bilo korisno za Hrvatsku. Možda je čak i prekvalificirana", kazao je predsjednik.

Komentirao je činjenicu da Jadran više nije zelen za turiste, slab interes za cijepljenje te mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja. "Onaj tko se htio cjepiti, mogao se cjepiti. Ja se ne osjećam ugroženo od onih koji se nisu cijepili", kazao je.

"Cijepio sam se i ja, ali mi ćemo se i dalje razbolijevati. Što ćemo dalje? Proganjat ćemo ljude jer imaju karijes? Pedeset posto ljudi se nije cijepilo. Iz nekog razloga neće. Koji je smisao pritiska prema pola populacije. To nije ni politički pametno", kazao je.

"Ne smiješ takve odluke donisiti bez predstavničkog tijela. To u Hrvatskoj nije rađeno. Ja ću izbaciti tajnicu zato što nije cijepljena? Pa neću. Ovo je jako ozbiljna stvar, jer onda će nam biti granice zatvorene. To je jedna opasna glupost. 50 posto se nije cijepilo. Koji je smisao ovakvog pritiska"?, upitao se predsjednik.

"To nije ni politički inteligentno", ponavlja.

Komentirao je i slučaj Zlate Đurđević, te odluku u DIP-u da izaberu međusobno novog v.d. DIP-a. "Manjak legitimiteta, ozbiljan manjak. I to treba što prije završiti. Ne pod svaku cijenu. Imali smo destrukciju jedne iznimne kandidatkinje. Ona je zatučena i ponižena. Imala je posla sa gomilom i sa huljama", kaže Milanović.

Komentirao je slučaj Šegote, zadnja uhićenja u Zagrebu i politiku Milana Bandića.

"Ta bijeda koja nam je bačena na kičmu i leđa....živjeli smo zadnjih 20 godina s tim. Drugi su mu produžavali život...da bi se sada pravili Toše. To što je Zagreb preživio i živio zadnjih 20 godina, to je gore od komunizma. To je bila organizirana pljačka grada", smatra predsjednik.

Komentirao je i protokol proslave Oluje. "Protokol se mijenjao godinama. Moja Vlada je prva otvorila to za branitelje, onda su bili oni nemiri... Sada je, čujem, stadion...pretpostavljam da ljudi žele izbjeći neke neugodne situacije dole na Trgu....zato to izbjegavaju. Neki ljudi ne žele da im itko igdje išta dobaci. Ja sam se isto mogao sakriti kao curica, ali pa kaj", dodao je.

Na pitanje o kanaderima u remontu i hoće li oni biti nakon toga u funkciji, predsjednik je rekao: "Uvijek je upitno da li će poletjeti, neki su na remontu... nemojmo izazivati. Za sada nije bilo nekih velikih požara. Situacija s kanaderima je ok", napomenuo je i dodao da će Hrvatska u tom slučaju kupiti nove.

"Ako možemo kupiti borbene avione, možemo i dva kanadera. Znali smo da će to biti izazov, ali za sada je sve u redu. Nema šanse da Hrvatska ostane bez resursa", rekao je zaključno predsjednik.